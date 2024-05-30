https://ria.ru/20240530/politseyskiy-1949530502.html

На Кубани в полицейского выстрелили при проверке документов

На Кубани в полицейского выстрелили при проверке документов - РИА Новости, 30.05.2024

На Кубани в полицейского выстрелили при проверке документов

Следователи завели уголовное дело после гибели сотрудника патрульно-постовой службы краснодарского управления МВД в результате огнестрельного ранения, которое... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T22:51

2024-05-30T22:51

2024-05-30T22:51

происшествия

россия

краснодар

пермский край

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КРАСНОДАР, 30 мая - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после гибели сотрудника патрульно-постовой службы краснодарского управления МВД в результате огнестрельного ранения, которое ему нанёс мужчина, остановленный для проверки документов, сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Кубани. "Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю в отношении приезжего из Пермского края возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ)… В настоящее время фигурант доставлен к следователю для проведения с ним необходимых следственных действий", - говорится в сообщении.По данным следствия, в четверг днём сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по Краснодару заметили в лесопосадке в районе посёлка Водники подозрительного мужчину, который увидев полицейских, попытался скрыться. Правоохранители остановили его, чтобы проверить документы. В этот момент фигурант достал оружие и выстрелил в живот полицейского. Противоправные действия были пресечены напарником пострадавшего. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Потерпевшего госпитализировали, но в результате ранения он скончался.

https://ria.ru/20240416/zaderzhanie-1940439479.html

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краснодар

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происшествия, россия, краснодар, пермский край