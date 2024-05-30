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В МИД рассказали о подготовке визитов Путина в КНДР и Вьетнам - РИА Новости, 30.05.2024
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09:50 30.05.2024 (обновлено: 09:55 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/politika-1949278897.html
В МИД рассказали о подготовке визитов Путина в КНДР и Вьетнам
В МИД рассказали о подготовке визитов Путина в КНДР и Вьетнам - РИА Новости, 30.05.2024
В МИД рассказали о подготовке визитов Путина в КНДР и Вьетнам
Подготовка визитов президента РФ Владимира Путина в КНДР и Вьетнам находится в продвинутой стадии, заявил в четверг журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T09:50
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вьетнам
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Подготовка визитов президента РФ Владимира Путина в КНДР и Вьетнам находится в продвинутой стадии, заявил в четверг журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко."В продвинутой", - сказал Руденко, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что Путин имеет действующее приглашение посетить КНДР с официальным визитом, такой визит готовится.
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вьетнам
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вьетнам, россия, кндр (северная корея), в мире
Вьетнам, Россия, КНДР (Северная Корея), В мире
В МИД рассказали о подготовке визитов Путина в КНДР и Вьетнам

МИД: подготовка визитов Путина в КНДР и Вьетнам находится в продвинутой фазе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Подготовка визитов президента РФ Владимира Путина в КНДР и Вьетнам находится в продвинутой стадии, заявил в четверг журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"В продвинутой", - сказал Руденко, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что Путин имеет действующее приглашение посетить КНДР с официальным визитом, такой визит готовится.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
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