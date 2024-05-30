https://ria.ru/20240530/politika-1949278897.html
В МИД рассказали о подготовке визитов Путина в КНДР и Вьетнам
В МИД рассказали о подготовке визитов Путина в КНДР и Вьетнам - РИА Новости, 30.05.2024
В МИД рассказали о подготовке визитов Путина в КНДР и Вьетнам
Подготовка визитов президента РФ Владимира Путина в КНДР и Вьетнам находится в продвинутой стадии, заявил в четверг журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T09:50
2024-05-30T09:50
2024-05-30T09:55
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Подготовка визитов президента РФ Владимира Путина в КНДР и Вьетнам находится в продвинутой стадии, заявил в четверг журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко."В продвинутой", - сказал Руденко, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что Путин имеет действующее приглашение посетить КНДР с официальным визитом, такой визит готовится.
https://ria.ru/20240527/vizit-1948676290.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вьетнам, россия, кндр (северная корея), в мире
Вьетнам, Россия, КНДР (Северная Корея), В мире
В МИД рассказали о подготовке визитов Путина в КНДР и Вьетнам
МИД: подготовка визитов Путина в КНДР и Вьетнам находится в продвинутой фазе