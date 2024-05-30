https://ria.ru/20240530/politika-1949278897.html

В МИД рассказали о подготовке визитов Путина в КНДР и Вьетнам

В МИД рассказали о подготовке визитов Путина в КНДР и Вьетнам - РИА Новости, 30.05.2024

В МИД рассказали о подготовке визитов Путина в КНДР и Вьетнам

Подготовка визитов президента РФ Владимира Путина в КНДР и Вьетнам находится в продвинутой стадии, заявил в четверг журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T09:50

2024-05-30T09:50

2024-05-30T09:55

вьетнам

россия

кндр (северная корея)

в мире

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Подготовка визитов президента РФ Владимира Путина в КНДР и Вьетнам находится в продвинутой стадии, заявил в четверг журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко."В продвинутой", - сказал Руденко, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что Путин имеет действующее приглашение посетить КНДР с официальным визитом, такой визит готовится.

https://ria.ru/20240527/vizit-1948676290.html

вьетнам

россия

кндр (северная корея)

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Дарья Буймова

вьетнам, россия, кндр (северная корея), в мире