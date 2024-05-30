https://ria.ru/20240530/politico-1949253803.html

СМИ: Нетаньяху разочарован отказом США от введения санкций против МУС

СМИ: Нетаньяху разочарован отказом США от введения санкций против МУС - РИА Новости, 30.05.2024

СМИ: Нетаньяху разочарован отказом США от введения санкций против МУС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал администрацию президента США Джо Байдена за отказ от введения санкций против Международного уголовного... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T03:20

2024-05-30T03:20

2024-05-30T03:22

израиль

рафах (провинция)

сша

биньямин нетаньяху

джо байден

джон кирби

международный уголовный суд

хамас

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал администрацию президента США Джо Байдена за отказ от введения санкций против Международного уголовного суд (МУС), сообщает издание Politico со ссылкой на полученный отрывок интервью с премьером, которое должно выйти в воскресенье. Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщал, что США не считают правильным вводить санкции против Международного уголовного суд (МУС) из-за действий в отношении Израиля. "Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он "удивлен и разочарован" тем, что администрация Байдена не поддержит санкции в отношении суда по военным преступлениям, добивающегося его ареста", - говорится в сообщении. Как отмечает издание, заявления Нетаньяху представляют собой свидетельство углубляющегося раскола между израильскими и американскими лидерами, которые расходятся во мнениях относительно действий Израиля против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Также сообщается, что администрация Байдена ведет переговоры с конгрессом о наилучшей реакции на ордер на арест Нетаньяху. Газета пишет, что республиканцы продвигают законопроект о санкциях против МУС, а демократы спорят о том, стоит ли подписывать эту меру. Ранее прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Также прокурор потребовал выдать ордера на арест главаря ХАМАС в секторе Газа Яхью Синвара, командующего военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 81 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240526/zakharova-1948432176.html

https://ria.ru/20240521/erdogan-1947513312.html

https://ria.ru/20240521/mus-1947399354.html

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