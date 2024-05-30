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СМИ: Нетаньяху разочарован отказом США от введения санкций против МУС - РИА Новости, 30.05.2024
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03:20 30.05.2024 (обновлено: 03:22 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/politico-1949253803.html
СМИ: Нетаньяху разочарован отказом США от введения санкций против МУС
СМИ: Нетаньяху разочарован отказом США от введения санкций против МУС - РИА Новости, 30.05.2024
СМИ: Нетаньяху разочарован отказом США от введения санкций против МУС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал администрацию президента США Джо Байдена за отказ от введения санкций против Международного уголовного... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T03:20
2024-05-30T03:22
израиль
рафах (провинция)
сша
биньямин нетаньяху
джо байден
джон кирби
международный уголовный суд
хамас
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал администрацию президента США Джо Байдена за отказ от введения санкций против Международного уголовного суд (МУС), сообщает издание Politico со ссылкой на полученный отрывок интервью с премьером, которое должно выйти в воскресенье. Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщал, что США не считают правильным вводить санкции против Международного уголовного суд (МУС) из-за действий в отношении Израиля. "Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он "удивлен и разочарован" тем, что администрация Байдена не поддержит санкции в отношении суда по военным преступлениям, добивающегося его ареста", - говорится в сообщении. Как отмечает издание, заявления Нетаньяху представляют собой свидетельство углубляющегося раскола между израильскими и американскими лидерами, которые расходятся во мнениях относительно действий Израиля против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Также сообщается, что администрация Байдена ведет переговоры с конгрессом о наилучшей реакции на ордер на арест Нетаньяху. Газета пишет, что республиканцы продвигают законопроект о санкциях против МУС, а демократы спорят о том, стоит ли подписывать эту меру. Ранее прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Также прокурор потребовал выдать ордера на арест главаря ХАМАС в секторе Газа Яхью Синвара, командующего военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 81 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240526/zakharova-1948432176.html
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израиль, рафах (провинция), сша, биньямин нетаньяху, джо байден, джон кирби, международный уголовный суд, хамас, politico, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Рафах (провинция), США, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, Джон Кирби, Международный уголовный суд, ХАМАС, Politico, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: Нетаньяху разочарован отказом США от введения санкций против МУС

Politico: Нетаньяху удивлен и разочарован отказом США ввести санкции против МУС

© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал администрацию президента США Джо Байдена за отказ от введения санкций против Международного уголовного суд (МУС), сообщает издание Politico со ссылкой на полученный отрывок интервью с премьером, которое должно выйти в воскресенье.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщал, что США не считают правильным вводить санкции против Международного уголовного суд (МУС) из-за действий в отношении Израиля.
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"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он "удивлен и разочарован" тем, что администрация Байдена не поддержит санкции в отношении суда по военным преступлениям, добивающегося его ареста", - говорится в сообщении.
Как отмечает издание, заявления Нетаньяху представляют собой свидетельство углубляющегося раскола между израильскими и американскими лидерами, которые расходятся во мнениях относительно действий Израиля против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Также сообщается, что администрация Байдена ведет переговоры с конгрессом о наилучшей реакции на ордер на арест Нетаньяху. Газета пишет, что республиканцы продвигают законопроект о санкциях против МУС, а демократы спорят о том, стоит ли подписывать эту меру.
Ранее прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Также прокурор потребовал выдать ордера на арест главаря ХАМАС в секторе Газа Яхью Синвара, командующего военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания.
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Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 81 тысячи.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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ИзраильРафах (провинция)СШАБиньямин НетаньяхуДжо БайденДжон КирбиМеждународный уголовный судХАМАСPoliticoВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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