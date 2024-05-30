СМИ: Нетаньяху разочарован отказом США от введения санкций против МУС
Politico: Нетаньяху удивлен и разочарован отказом США ввести санкции против МУС
© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал администрацию президента США Джо Байдена за отказ от введения санкций против Международного уголовного суд (МУС), сообщает издание Politico со ссылкой на полученный отрывок интервью с премьером, которое должно выйти в воскресенье.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщал, что США не считают правильным вводить санкции против Международного уголовного суд (МУС) из-за действий в отношении Израиля.
"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он "удивлен и разочарован" тем, что администрация Байдена не поддержит санкции в отношении суда по военным преступлениям, добивающегося его ареста", - говорится в сообщении.
Как отмечает издание, заявления Нетаньяху представляют собой свидетельство углубляющегося раскола между израильскими и американскими лидерами, которые расходятся во мнениях относительно действий Израиля против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Также сообщается, что администрация Байдена ведет переговоры с конгрессом о наилучшей реакции на ордер на арест Нетаньяху. Газета пишет, что республиканцы продвигают законопроект о санкциях против МУС, а демократы спорят о том, стоит ли подписывать эту меру.
Ранее прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Также прокурор потребовал выдать ордера на арест главаря ХАМАС в секторе Газа Яхью Синвара, командующего военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 81 тысячи.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.