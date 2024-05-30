https://ria.ru/20240530/pokhischenie-1949310700.html
Суд в Ростове-на-Дону назначил слушание по делу о похищении девушки в ЛНР
Суд в Ростове-на-Дону назначил слушание по делу о похищении девушки в ЛНР - РИА Новости, 30.05.2024
Суд в Ростове-на-Дону назначил слушание по делу о похищении девушки в ЛНР
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил на 5 июня первое слушание по уголовному делу в отношении двух российских военнослужащих, обвиняемых в... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T11:51
2024-05-30T11:51
2024-05-30T11:51
луганская народная республика
ростов-на-дону
украина
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая – РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил на 5 июня первое слушание по уголовному делу в отношении двух российских военнослужащих, обвиняемых в похищении и убийстве девушки на территории ЛНР. "В суд поступило уголовное дело в отношении Айдына Жамидулова и Алексея Дорожкина. Первое слушание по существу назначено на 5 июня", - сказал РИА Новости представитель суда. Он уточнил, что обоим фигурантам инкриминируют статьи о похищении человека, убийстве и надругательстве над телами умерших. Кроме того, Жамидулову вменяют подстрекательство к покушению на убийство. Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах региона, 13 января 2023 года обвиняемые с другими военнослужащими отдыхали в кафе в ЛНР. Там, по версии следствия, между фигурантом и девушкой, с которой у него ранее была интимная связь, произошел конфликт. Предположительно, чтобы девушка не рассказала ничего его жене, он похитил ее и привез в пункт временной дислокации вблизи села Петровка в ЛНР, причем другой обвиняемый заклеил ей глаза скотчем. По словам источника, фигурант, зная, что с 2018 по 2021 годы девушка проходила военную службу в воинских формированиях Украины и у нее есть татуировки с украинской символикой, заявил подчиненным, что привез украинскую разведчицу. Девушку завели в солдатскую баню, где, по версии следствия, он около 20 раз ударил ее ножом. В это время в баню зашел другой военнослужащий, который, предположительно, по его указанию дважды ударил потерпевшую, не желая ее убивать. Следствие полагает, что позже в баню зашел другой обвиняемый, который, предположительно, ударил девушку ножом в сердце, отчего она скончалась. Кроме того, по словам источника, чтобы скрыть преступление, обвиняемые ночью вывезли тело девушки за пределы пункта временной дислокации, где решили взорвать поблизости от нее гранату.
https://ria.ru/20240301/sud-1930595342.html
https://ria.ru/20231127/pokhischenie-1912231503.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, ростов-на-дону, украина, происшествия
Луганская Народная Республика, Ростов-на-Дону, Украина, Происшествия
Суд в Ростове-на-Дону назначил слушание по делу о похищении девушки в ЛНР
Суд рассмотрит дело разведчиков ВС РФ, подозреваемых в похищении девушки в ЛНР
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая – РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил на 5 июня первое слушание по уголовному делу в отношении двух российских военнослужащих, обвиняемых в похищении и убийстве девушки на территории ЛНР.
"В суд поступило уголовное дело в отношении Айдына Жамидулова и Алексея Дорожкина. Первое слушание по существу назначено на 5 июня", - сказал РИА Новости представитель суда.
Он уточнил, что обоим фигурантам инкриминируют статьи о похищении человека, убийстве и надругательстве над телами умерших. Кроме того, Жамидулову вменяют подстрекательство к покушению на убийство.
Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах региона, 13 января 2023 года обвиняемые с другими военнослужащими отдыхали в кафе в ЛНР. Там, по версии следствия, между фигурантом и девушкой, с которой у него ранее была интимная связь, произошел конфликт. Предположительно, чтобы девушка не рассказала ничего его жене, он похитил ее и привез в пункт временной дислокации вблизи села Петровка в ЛНР, причем другой обвиняемый заклеил ей глаза скотчем.
По словам источника, фигурант, зная, что с 2018 по 2021 годы девушка проходила военную службу в воинских формированиях Украины
и у нее есть татуировки с украинской символикой, заявил подчиненным, что привез украинскую разведчицу. Девушку завели в солдатскую баню, где, по версии следствия, он около 20 раз ударил ее ножом. В это время в баню зашел другой военнослужащий, который, предположительно, по его указанию дважды ударил потерпевшую, не желая ее убивать.
Следствие полагает, что позже в баню зашел другой обвиняемый, который, предположительно, ударил девушку ножом в сердце, отчего она скончалась.
Кроме того, по словам источника, чтобы скрыть преступление, обвиняемые ночью вывезли тело девушки за пределы пункта временной дислокации, где решили взорвать поблизости от нее гранату.