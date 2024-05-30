Рейтинг@Mail.ru
Суд в Ростове-на-Дону назначил слушание по делу о похищении девушки в ЛНР - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:51 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/pokhischenie-1949310700.html
Суд в Ростове-на-Дону назначил слушание по делу о похищении девушки в ЛНР
Суд в Ростове-на-Дону назначил слушание по делу о похищении девушки в ЛНР - РИА Новости, 30.05.2024
Суд в Ростове-на-Дону назначил слушание по делу о похищении девушки в ЛНР
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил на 5 июня первое слушание по уголовному делу в отношении двух российских военнослужащих, обвиняемых в... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T11:51
2024-05-30T11:51
луганская народная республика
ростов-на-дону
украина
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:71:1200:747_1920x0_80_0_0_1eb436cebdbc4efa67ac9ff7fd1ce870.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая – РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил на 5 июня первое слушание по уголовному делу в отношении двух российских военнослужащих, обвиняемых в похищении и убийстве девушки на территории ЛНР. "В суд поступило уголовное дело в отношении Айдына Жамидулова и Алексея Дорожкина. Первое слушание по существу назначено на 5 июня", - сказал РИА Новости представитель суда. Он уточнил, что обоим фигурантам инкриминируют статьи о похищении человека, убийстве и надругательстве над телами умерших. Кроме того, Жамидулову вменяют подстрекательство к покушению на убийство. Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах региона, 13 января 2023 года обвиняемые с другими военнослужащими отдыхали в кафе в ЛНР. Там, по версии следствия, между фигурантом и девушкой, с которой у него ранее была интимная связь, произошел конфликт. Предположительно, чтобы девушка не рассказала ничего его жене, он похитил ее и привез в пункт временной дислокации вблизи села Петровка в ЛНР, причем другой обвиняемый заклеил ей глаза скотчем. По словам источника, фигурант, зная, что с 2018 по 2021 годы девушка проходила военную службу в воинских формированиях Украины и у нее есть татуировки с украинской символикой, заявил подчиненным, что привез украинскую разведчицу. Девушку завели в солдатскую баню, где, по версии следствия, он около 20 раз ударил ее ножом. В это время в баню зашел другой военнослужащий, который, предположительно, по его указанию дважды ударил потерпевшую, не желая ее убивать. Следствие полагает, что позже в баню зашел другой обвиняемый, который, предположительно, ударил девушку ножом в сердце, отчего она скончалась. Кроме того, по словам источника, чтобы скрыть преступление, обвиняемые ночью вывезли тело девушки за пределы пункта временной дислокации, где решили взорвать поблизости от нее гранату.
https://ria.ru/20240301/sud-1930595342.html
https://ria.ru/20231127/pokhischenie-1912231503.html
луганская народная республика
ростов-на-дону
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_85:0:1152:800_1920x0_80_0_0_3ce2ad7afc6a1a84a309a4f9388f9540.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, ростов-на-дону, украина, происшествия
Луганская Народная Республика, Ростов-на-Дону, Украина, Происшествия
Суд в Ростове-на-Дону назначил слушание по делу о похищении девушки в ЛНР

Суд рассмотрит дело разведчиков ВС РФ, подозреваемых в похищении девушки в ЛНР

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая – РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил на 5 июня первое слушание по уголовному делу в отношении двух российских военнослужащих, обвиняемых в похищении и убийстве девушки на территории ЛНР.
"В суд поступило уголовное дело в отношении Айдына Жамидулова и Алексея Дорожкина. Первое слушание по существу назначено на 5 июня", - сказал РИА Новости представитель суда.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
В Ростовской области будут судить мужчину за похищение людей 18 лет назад
1 марта, 20:32
Он уточнил, что обоим фигурантам инкриминируют статьи о похищении человека, убийстве и надругательстве над телами умерших. Кроме того, Жамидулову вменяют подстрекательство к покушению на убийство.
Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах региона, 13 января 2023 года обвиняемые с другими военнослужащими отдыхали в кафе в ЛНР. Там, по версии следствия, между фигурантом и девушкой, с которой у него ранее была интимная связь, произошел конфликт. Предположительно, чтобы девушка не рассказала ничего его жене, он похитил ее и привез в пункт временной дислокации вблизи села Петровка в ЛНР, причем другой обвиняемый заклеил ей глаза скотчем.
По словам источника, фигурант, зная, что с 2018 по 2021 годы девушка проходила военную службу в воинских формированиях Украины и у нее есть татуировки с украинской символикой, заявил подчиненным, что привез украинскую разведчицу. Девушку завели в солдатскую баню, где, по версии следствия, он около 20 раз ударил ее ножом. В это время в баню зашел другой военнослужащий, который, предположительно, по его указанию дважды ударил потерпевшую, не желая ее убивать.
Следствие полагает, что позже в баню зашел другой обвиняемый, который, предположительно, ударил девушку ножом в сердце, отчего она скончалась.
Кроме того, по словам источника, чтобы скрыть преступление, обвиняемые ночью вывезли тело девушки за пределы пункта временной дислокации, где решили взорвать поблизости от нее гранату.
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
В Орловской области арестовали обвиняемых в похищении несовершеннолетней
27 ноября 2023, 19:48
 
Луганская Народная РеспубликаРостов-на-ДонуУкраинаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала