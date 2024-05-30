https://ria.ru/20240530/pogoda-1949265238.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 30.05.2024

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Переменная облачность, без существенных осадков и до плюс 29 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T08:13

2024-05-30T08:13

2024-05-30T08:13

общество

москва

московская область (подмосковье)

россия

михаил леус

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893384800_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_2fa515a67b8122f17f5ae6ef182a2aa0.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Переменная облачность, без существенных осадков и до плюс 29 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность. В столице без существенных осадков, а на территории области во второй половине дня местами возможны кратковременные дожди и грозы, преимущественно в северной половине. Плюс 27 - плюс 29 градусов тепла в Москве, плюс 24 - плюс 29 в Подмосковье. Ветер южный 3-8 метров в секунду, при грозах порывистый", - рассказал Леус. Он отметил, что регион остается в зоне малоградиентного барического поля, то есть активных атмосферных образований на территории центральных областей европейской России нет, но воздушные массы над регионом неустойчивы. "Давление в течение дня будет меняться мало, оно около нормы. Барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба", - добавил Леус.

https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html

https://ria.ru/20240508/nepogoda-1944710915.html

москва

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, московская область (подмосковье), россия, михаил леус, погода