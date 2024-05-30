https://ria.ru/20240530/pogoda-1949265238.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 30.05.2024
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Переменная облачность, без существенных осадков и до плюс 29 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T08:13
2024-05-30T08:13
2024-05-30T08:13
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Переменная облачность, без существенных осадков и до плюс 29 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность. В столице без существенных осадков, а на территории области во второй половине дня местами возможны кратковременные дожди и грозы, преимущественно в северной половине. Плюс 27 - плюс 29 градусов тепла в Москве, плюс 24 - плюс 29 в Подмосковье. Ветер южный 3-8 метров в секунду, при грозах порывистый", - рассказал Леус. Он отметил, что регион остается в зоне малоградиентного барического поля, то есть активных атмосферных образований на территории центральных областей европейской России нет, но воздушные массы над регионом неустойчивы. "Давление в течение дня будет меняться мало, оно около нормы. Барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба", - добавил Леус.
https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html
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internet-group@rian.ru
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общество, москва, московская область (подмосковье), россия, михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в четверг
В Москве в четверг ожидается переменная облачность и до 29 градусов тепла