Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:13 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/pogoda-1949265238.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 30.05.2024
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Переменная облачность, без существенных осадков и до плюс 29 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T08:13
2024-05-30T08:13
общество
москва
московская область (подмосковье)
россия
михаил леус
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893384800_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_2fa515a67b8122f17f5ae6ef182a2aa0.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Переменная облачность, без существенных осадков и до плюс 29 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность. В столице без существенных осадков, а на территории области во второй половине дня местами возможны кратковременные дожди и грозы, преимущественно в северной половине. Плюс 27 - плюс 29 градусов тепла в Москве, плюс 24 - плюс 29 в Подмосковье. Ветер южный 3-8 метров в секунду, при грозах порывистый", - рассказал Леус. Он отметил, что регион остается в зоне малоградиентного барического поля, то есть активных атмосферных образований на территории центральных областей европейской России нет, но воздушные массы над регионом неустойчивы. "Давление в течение дня будет меняться мало, оно около нормы. Барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба", - добавил Леус.
https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html
https://ria.ru/20240508/nepogoda-1944710915.html
москва
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893384800_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_8f893c1c8224b12568656dfff8d1618d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, московская область (подмосковье), россия, михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в четверг

В Москве в четверг ожидается переменная облачность и до 29 градусов тепла

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЖара в Москве
Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Жара в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Переменная облачность, без существенных осадков и до плюс 29 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность. В столице без существенных осадков, а на территории области во второй половине дня местами возможны кратковременные дожди и грозы, преимущественно в северной половине. Плюс 27 - плюс 29 градусов тепла в Москве, плюс 24 - плюс 29 в Подмосковье. Ветер южный 3-8 метров в секунду, при грозах порывистый", - рассказал Леус.
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Россиянам рассказали о погоде летом 2024 года
26 апреля, 16:24
Он отметил, что регион остается в зоне малоградиентного барического поля, то есть активных атмосферных образований на территории центральных областей европейской России нет, но воздушные массы над регионом неустойчивы.
"Давление в течение дня будет меняться мало, оно около нормы. Барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба", - добавил Леус.
Прохожий гуляет с собакой - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Онлайн-сервис по оповещению об ухудшении погоды заработал в Подмосковье
8 мая, 16:11
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)РоссияМихаил ЛеусПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала