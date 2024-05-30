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Красноярским субъектам МСП выделили 40 млн рублей на запуск и развитие

Красноярским субъектам МСП выделили 40 млн рублей на запуск и развитие - РИА Новости, 30.05.2024

Красноярским субъектам МСП выделили 40 млн рублей на запуск и развитие

В госпрограмме "Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности" Красноярского края предусмотрены 40 миллионов рублей на запуск... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T16:56

2024-05-30T16:56

2024-05-30T16:56

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В госпрограмме "Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности" Красноярского края предусмотрены 40 миллионов рублей на запуск своего дела и развитие социального предпринимательства, сообщает пресс-служба правительства региона. Гранты распределят между представителями малого и среднего бизнеса из сфер инноваций, информационных технологий, креативных индустрий и обрабатывающих производств. Размер поддержки одного предпринимательства – до 300 тысяч рублей. Более 500 тысяч рублей могут получить субъекты МСП, которые зарегистрированы и работают в Арктической зоне РФ. Главное условие – бизнес должен быть впервые зарегистрирован не более двух лет до подачи заявки на грант и включен в Единый реестр субъектов МСП. Также нужно пройти бесплатное обучение основам предпринимательской деятельности в региональной сети центра "Мой бизнес". Средства можно потратить на аренду и ремонт помещений, приобретение оборудования и сырья, оформление результатов интеллектуальной собственности. Муниципалитеты должны будут представить свои заявки до 14 июня 2024 года в агентство развития малого и среднего предпринимательства края. Исполняющий обязанности руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Роман Мартынов подчеркнул, что программа поддержки предпринимателей открывает широкие возможности для реализации креативных идей и запуска успешных проектов.

https://ria.ru/20240209/biznes-1926457720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

красноярский край, россия, поддержка бизнеса , твой бизнес – новости, нацпроекты, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), предприниматели