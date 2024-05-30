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Военным и росгвардейцам хотят разрешить бесплатно ездить по платным трассам - РИА Новости, 30.05.2024
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15:35 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/platnye_trassy-1949403772.html
Военным и росгвардейцам хотят разрешить бесплатно ездить по платным трассам
Военным и росгвардейцам хотят разрешить бесплатно ездить по платным трассам - РИА Новости, 30.05.2024
Военным и росгвардейцам хотят разрешить бесплатно ездить по платным трассам
В Госдуму в четверг внесен законопроект о праве бесплатного проезда по платным автодорогам транспорту Росгвардии, ФСБ и Вооруженных Сил, сообщил глава комитета... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T15:35
2024-05-30T15:35
общество
александр хинштейн
василий пискарев
госдума рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В Госдуму в четверг внесен законопроект о праве бесплатного проезда по платным автодорогам транспорту Росгвардии, ФСБ и Вооруженных Сил, сообщил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "Законопроект о праве бесплатного проезда по платным автодорогам для машин Росгвардии, ФСБ и Вооруженных Сил — внесен в Госдуму", - написал он.Проект был внесен вместе с председателем комитета ГД по безопасности Василием Пискаревым. Проект дает право бесплатного проезда по платным автодорогам транспортным средствам Росгвардии, ФСБ и Вооруженных Сил. Хинштейн отмечал ранее, что сегодня такое право по закону "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ" уже есть у целого ряда ведомств и оперативных служб: полиции, пожарных, скорой помощи, военной автоинспекции, аварийно-спасательных служб. При этом, по его словам, задачи, которые решают Росгвардия, ФСБ и армия - не менее важны; особенно в условиях спецоперации. -0-
https://ria.ru/20240415/avtodor-1940129971.html
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общество, александр хинштейн, василий пискарев, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Общество, Александр Хинштейн, Василий Пискарев, Госдума РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Военным и росгвардейцам хотят разрешить бесплатно ездить по платным трассам

В ГД внесли проект о бесплатном проезде машин Росгвардии и ВС по платным трассам

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В Госдуму в четверг внесен законопроект о праве бесплатного проезда по платным автодорогам транспорту Росгвардии, ФСБ и Вооруженных Сил, сообщил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
"Законопроект о праве бесплатного проезда по платным автодорогам для машин Росгвардии, ФСБ и Вооруженных Сил — внесен в Госдуму", - написал он.
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Проект был внесен вместе с председателем комитета ГД по безопасности Василием Пискаревым. Проект дает право бесплатного проезда по платным автодорогам транспортным средствам Росгвардии, ФСБ и Вооруженных Сил.
Хинштейн отмечал ранее, что сегодня такое право по закону "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ" уже есть у целого ряда ведомств и оперативных служб: полиции, пожарных, скорой помощи, военной автоинспекции, аварийно-спасательных служб.
При этом, по его словам, задачи, которые решают Росгвардия, ФСБ и армия - не менее важны; особенно в условиях спецоперации. -0-
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ОбществоАлександр ХинштейнВасилий ПискаревГосдума РФФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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