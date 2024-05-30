https://ria.ru/20240530/platnye_trassy-1949403772.html

Военным и росгвардейцам хотят разрешить бесплатно ездить по платным трассам

Военным и росгвардейцам хотят разрешить бесплатно ездить по платным трассам - РИА Новости, 30.05.2024

Военным и росгвардейцам хотят разрешить бесплатно ездить по платным трассам

В Госдуму в четверг внесен законопроект о праве бесплатного проезда по платным автодорогам транспорту Росгвардии, ФСБ и Вооруженных Сил, сообщил глава комитета... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T15:35

2024-05-30T15:35

2024-05-30T15:35

общество

александр хинштейн

василий пискарев

госдума рф

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В Госдуму в четверг внесен законопроект о праве бесплатного проезда по платным автодорогам транспорту Росгвардии, ФСБ и Вооруженных Сил, сообщил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "Законопроект о праве бесплатного проезда по платным автодорогам для машин Росгвардии, ФСБ и Вооруженных Сил — внесен в Госдуму", - написал он.Проект был внесен вместе с председателем комитета ГД по безопасности Василием Пискаревым. Проект дает право бесплатного проезда по платным автодорогам транспортным средствам Росгвардии, ФСБ и Вооруженных Сил. Хинштейн отмечал ранее, что сегодня такое право по закону "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ" уже есть у целого ряда ведомств и оперативных служб: полиции, пожарных, скорой помощи, военной автоинспекции, аварийно-спасательных служб. При этом, по его словам, задачи, которые решают Росгвардия, ФСБ и армия - не менее важны; особенно в условиях спецоперации. -0-

https://ria.ru/20240415/avtodor-1940129971.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, александр хинштейн, василий пискарев, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)