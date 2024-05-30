https://ria.ru/20240530/platezhi-1949297752.html

Эксперты оценили идею отменить авансовые платежи при оплате электроэнергии

Эксперты оценили идею отменить авансовые платежи при оплате электроэнергии - РИА Новости, 30.05.2024

Эксперты оценили идею отменить авансовые платежи при оплате электроэнергии

Отказ на время санкций от авансовых платежей для потребителей при оплате электроэнергии и переход на оплату по факту поставки может нарушить платежную... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T11:00

2024-05-30T11:00

2024-05-30T11:00

жкх

россия

александр новак

игорь сечин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

роснефть

экономика

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Отказ на время санкций от авансовых платежей для потребителей при оплате электроэнергии и переход на оплату по факту поставки может нарушить платежную дисциплину, но не окажет значительного эффекта, поделились мнением с РИА Новости в ассоциации "НП Совет рынка" и в "Совете производителей энергии". В аппарате вице-премьера РФ Александра Новака сообщили РИА Новости, что дано поручение Минэнерго и ФАС проанализировать инициативу и вынести по ней предложения. Ранее в четверг газета "Коммерсант" написала, что глава "Роснефти" Игорь Сечин предложил правительству на период санкций исключить авансовые платежи для потребителей при оплате электроэнергии и услуг по ее передаче. Авансовая система оплаты на оптовом и розничном энергорынках, по его мнению, отвлекает у промышленных компаний "значительные финансовые ресурсы", необходимые для производства и ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций, также говорится в материале. Эта инициатива рассматривалась на площадке "Совета рынка" с привлечением всех заинтересованных сторон - от производителей электроэнергии до потребителей и инфраструктурных организаций, отметили в ассоциации. При этом не все покупатели высказались в поддержку предложения. "По итогам состоявшейся дискуссии и предварительного анализа можно сказать, что эффект от реализации данного предложения может оказаться единомоментным и малозначительным на фоне необходимых для этого изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации и существенного изменения большинства бизнес-процессов, связанных с организацией своевременных расчетов на оптовом рынке", - сообщили в "Совете рынка". "Совет производителей энергии", в свою очередь, отметил, что не поддерживает эту инициативу, напомнив, что генерирующие компании сами имеют существенную долю авансовых платежей, в частности, по оплате топлива, продукции энергомашиностроительных предприятий. При этом доля авансовой части в платежах производителей энергии значительно больше, чем у ее покупателей. Например, за поставки газа они составляют 85% от всего платежа против 52% у покупателей на оптовом рынке электроэнергии. Соответственно, согласно данным "Совета производителей энергии", уже фактически имеющиеся кассовые разрывы генераторов вырастут еще больше и повлекут дополнительные кредитные затраты на обслуживания авансовых платежей. "Только из-за обслуживания авансовых платежей за природный газ финансовая нагрузка генераторов увеличится более чем на 20 миллиардов рублей в год. Также важно, что негативным последствием реализации такого предложения будет разрушение построенной в течение 20 лет сбалансированной системы платежной дисциплины в отрасли, учитывающей интересы всех участников ОРЭМ. Как следствие - наращивание долгов потребителей, невозможность генераторов своевременно оплачивать топливо, ремонты, затраты на эксплуатацию", - добавили производители. О том, что система платежной дисциплины может быть нарушена, сказали и в "Совете рынка". Там отметили, что это может повлечь за собой риски и для технологической безопасности функционирования электроэнергетики России, что в конечном итоге скажется непосредственно на потребителях.

https://ria.ru/20240525/shtraf-1948272242.html

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жкх, россия, александр новак, игорь сечин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), роснефть, экономика