https://ria.ru/20240530/platezhi-1949297752.html
Эксперты оценили идею отменить авансовые платежи при оплате электроэнергии
Эксперты оценили идею отменить авансовые платежи при оплате электроэнергии - РИА Новости, 30.05.2024
Эксперты оценили идею отменить авансовые платежи при оплате электроэнергии
Отказ на время санкций от авансовых платежей для потребителей при оплате электроэнергии и переход на оплату по факту поставки может нарушить платежную... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T11:00
2024-05-30T11:00
2024-05-30T11:00
жкх
россия
александр новак
игорь сечин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
роснефть
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848684671_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_b04db8c0ff3fe7428c2d571592f7858b.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Отказ на время санкций от авансовых платежей для потребителей при оплате электроэнергии и переход на оплату по факту поставки может нарушить платежную дисциплину, но не окажет значительного эффекта, поделились мнением с РИА Новости в ассоциации "НП Совет рынка" и в "Совете производителей энергии". В аппарате вице-премьера РФ Александра Новака сообщили РИА Новости, что дано поручение Минэнерго и ФАС проанализировать инициативу и вынести по ней предложения. Ранее в четверг газета "Коммерсант" написала, что глава "Роснефти" Игорь Сечин предложил правительству на период санкций исключить авансовые платежи для потребителей при оплате электроэнергии и услуг по ее передаче. Авансовая система оплаты на оптовом и розничном энергорынках, по его мнению, отвлекает у промышленных компаний "значительные финансовые ресурсы", необходимые для производства и ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций, также говорится в материале. Эта инициатива рассматривалась на площадке "Совета рынка" с привлечением всех заинтересованных сторон - от производителей электроэнергии до потребителей и инфраструктурных организаций, отметили в ассоциации. При этом не все покупатели высказались в поддержку предложения. "По итогам состоявшейся дискуссии и предварительного анализа можно сказать, что эффект от реализации данного предложения может оказаться единомоментным и малозначительным на фоне необходимых для этого изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации и существенного изменения большинства бизнес-процессов, связанных с организацией своевременных расчетов на оптовом рынке", - сообщили в "Совете рынка". "Совет производителей энергии", в свою очередь, отметил, что не поддерживает эту инициативу, напомнив, что генерирующие компании сами имеют существенную долю авансовых платежей, в частности, по оплате топлива, продукции энергомашиностроительных предприятий. При этом доля авансовой части в платежах производителей энергии значительно больше, чем у ее покупателей. Например, за поставки газа они составляют 85% от всего платежа против 52% у покупателей на оптовом рынке электроэнергии. Соответственно, согласно данным "Совета производителей энергии", уже фактически имеющиеся кассовые разрывы генераторов вырастут еще больше и повлекут дополнительные кредитные затраты на обслуживания авансовых платежей. "Только из-за обслуживания авансовых платежей за природный газ финансовая нагрузка генераторов увеличится более чем на 20 миллиардов рублей в год. Также важно, что негативным последствием реализации такого предложения будет разрушение построенной в течение 20 лет сбалансированной системы платежной дисциплины в отрасли, учитывающей интересы всех участников ОРЭМ. Как следствие - наращивание долгов потребителей, невозможность генераторов своевременно оплачивать топливо, ремонты, затраты на эксплуатацию", - добавили производители. О том, что система платежной дисциплины может быть нарушена, сказали и в "Совете рынка". Там отметили, что это может повлечь за собой риски и для технологической безопасности функционирования электроэнергетики России, что в конечном итоге скажется непосредственно на потребителях.
https://ria.ru/20240525/shtraf-1948272242.html
https://ria.ru/20230927/tarify-1898894395.html
https://realty.ria.ru/20231024/tarify-1904998209.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848684671_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_72d5f16ed26c946d4731976038ba5439.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, россия, александр новак, игорь сечин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), роснефть, экономика
ЖКХ, Россия, Александр Новак, Игорь Сечин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Роснефть, Экономика
Эксперты оценили идею отменить авансовые платежи при оплате электроэнергии
"Совет рынка": отказ от авансовых платежей может нарушить платежную дисциплину
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Отказ на время санкций от авансовых платежей для потребителей при оплате электроэнергии и переход на оплату по факту поставки может нарушить платежную дисциплину, но не окажет значительного эффекта, поделились мнением с РИА Новости в ассоциации "НП Совет рынка" и в "Совете производителей энергии".
В аппарате вице-премьера РФ Александра Новака
сообщили РИА Новости, что дано поручение Минэнерго
и ФАС
проанализировать инициативу и вынести по ней предложения.
Ранее в четверг газета "Коммерсант" написала, что глава "Роснефти
" Игорь Сечин
предложил правительству на период санкций исключить авансовые платежи для потребителей при оплате электроэнергии и услуг по ее передаче. Авансовая система оплаты на оптовом и розничном энергорынках, по его мнению, отвлекает у промышленных компаний "значительные финансовые ресурсы", необходимые для производства и ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций, также говорится в материале.
Эта инициатива рассматривалась на площадке "Совета рынка" с привлечением всех заинтересованных сторон - от производителей электроэнергии до потребителей и инфраструктурных организаций, отметили в ассоциации. При этом не все покупатели высказались в поддержку предложения.
"По итогам состоявшейся дискуссии и предварительного анализа можно сказать, что эффект от реализации данного предложения может оказаться единомоментным и малозначительным на фоне необходимых для этого изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации и существенного изменения большинства бизнес-процессов, связанных с организацией своевременных расчетов на оптовом рынке", - сообщили в "Совете рынка".
"Совет производителей энергии", в свою очередь, отметил, что не поддерживает эту инициативу, напомнив, что генерирующие компании сами имеют существенную долю авансовых платежей, в частности, по оплате топлива, продукции энергомашиностроительных предприятий. При этом доля авансовой части в платежах производителей энергии значительно больше, чем у ее покупателей. Например, за поставки газа они составляют 85% от всего платежа против 52% у покупателей на оптовом рынке электроэнергии.
Соответственно, согласно данным "Совета производителей энергии", уже фактически имеющиеся кассовые разрывы генераторов вырастут еще больше и повлекут дополнительные кредитные затраты на обслуживания авансовых платежей.
"Только из-за обслуживания авансовых платежей за природный газ финансовая нагрузка генераторов увеличится более чем на 20 миллиардов рублей в год. Также важно, что негативным последствием реализации такого предложения будет разрушение построенной в течение 20 лет сбалансированной системы платежной дисциплины в отрасли, учитывающей интересы всех участников ОРЭМ. Как следствие - наращивание долгов потребителей, невозможность генераторов своевременно оплачивать топливо, ремонты, затраты на эксплуатацию", - добавили производители.
О том, что система платежной дисциплины может быть нарушена, сказали и в "Совете рынка". Там отметили, что это может повлечь за собой риски и для технологической безопасности функционирования электроэнергетики России
, что в конечном итоге скажется непосредственно на потребителях.