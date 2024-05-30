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Российские суды перестали принимать письма с доменов .com, .net, .rs и .ua - РИА Новости, 30.05.2024
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14:50 30.05.2024 (обновлено: 15:01 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/pisma-1949388047.html
Российские суды перестали принимать письма с доменов .com, .net, .rs и .ua
Российские суды перестали принимать письма с доменов .com, .net, .rs и .ua - РИА Новости, 30.05.2024
Российские суды перестали принимать письма с доменов .com, .net, .rs и .ua
Все российские суды, а также связанные с ними органы прекратили принимать на свои электронные почты письма с доменов .com, .net, .rs и .ua в связи с повышением... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:50
2024-05-30T15:01
россия
технологии
сша
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Все российские суды, а также связанные с ними органы прекратили принимать на свои электронные почты письма с доменов .com, .net, .rs и .ua в связи с повышением мер безопасности и защиты информационной структуры, следует из сообщений российских судов; после этого письма о "минировании" судов стали приходить реже."В соответствии с мерами по повышению защищенности информационной инфраструктуры в целях предотвращения реализации угроз безопасности информации все обращения… направляемые от доменов-отправителей, страной происхождения которых являются США и страны Европейского союза (почта с доменов *.com, *.net, *.rs, *.ua), блокируются почтовым сервером и адресатам не поступают. Для направления электронных обращений рекомендуется использовать российские домены либо домены, не зарегистрированные в США и странах Европейского союза", - говорится в сообщении.Так, Сергиево-Посадский городской суд Московской области уведомил об этом подписчиков на своей странице "ВКонтакте".В этой же публикации подчеркивается, что речь идет о письмах фактически во все российские суды и связанные с ними органы."[Блокируются] обращения в адрес судов Российской Федерации, мировых судей, Высшей квалификационной коллегии судей и квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации, Совета судей Российской Федерации и Советов судей субъектов Российской Федерации, Высшей экзаменационной комиссии Российской Федерации и экзаменационных комиссий субъектов Российской Федерации", - указано в посте.В пресс-службе суда РИА Новости уточнили, что получили данную информацию от Судебного департамента при Верховном суде РФ.Рудничный районный суд Прокопьевска Кемеровской области на главной странице своего сайта разместил предупреждение, что "почта от доменов-отправителей, страной происхождения которых являются США и страны Европейского союза, блокируется почтовым сервером. (почта с доменов *.com, *.net, *.rs, *.ua на эл. ящик суда НЕ ПРИХОДИТ)".Как сообщил РИА Новости источник в столичной системе судов общей юрисдикции, на этом фоне в судах фиксируют снижение количества писем о "минировании", из-за которых в зданиях судов с 2019 года по всей стране проводились эвакуации.В управлении информатизации Судебного департамента при ВС РФ отказались дать оперативный комментарий по этому поводу.
https://ria.ru/20240311/ulovka-1932203685.html
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россия
сша
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россия, технологии, сша, московская область (подмосковье)
Россия, Технологии, США, Московская область (Подмосковье)
Российские суды перестали принимать письма с доменов .com, .net, .rs и .ua

Все российские суды перестали принимать письма с доменов .com, .net, .rs и .ua

© Pixabay / Pixabay / geraltE-mail
E-mail - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Pixabay / Pixabay / geralt
E-mail. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Все российские суды, а также связанные с ними органы прекратили принимать на свои электронные почты письма с доменов .com, .net, .rs и .ua в связи с повышением мер безопасности и защиты информационной структуры, следует из сообщений российских судов; после этого письма о "минировании" судов стали приходить реже.
«
"В соответствии с мерами по повышению защищенности информационной инфраструктуры в целях предотвращения реализации угроз безопасности информации все обращения… направляемые от доменов-отправителей, страной происхождения которых являются США и страны Европейского союза (почта с доменов *.com, *.net, *.rs, *.ua), блокируются почтовым сервером и адресатам не поступают. Для направления электронных обращений рекомендуется использовать российские домены либо домены, не зарегистрированные в США и странах Европейского союза", - говорится в сообщении.
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Так, Сергиево-Посадский городской суд Московской области уведомил об этом подписчиков на своей странице "ВКонтакте".
В этой же публикации подчеркивается, что речь идет о письмах фактически во все российские суды и связанные с ними органы.
«
"[Блокируются] обращения в адрес судов Российской Федерации, мировых судей, Высшей квалификационной коллегии судей и квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации, Совета судей Российской Федерации и Советов судей субъектов Российской Федерации, Высшей экзаменационной комиссии Российской Федерации и экзаменационных комиссий субъектов Российской Федерации", - указано в посте.
В пресс-службе суда РИА Новости уточнили, что получили данную информацию от Судебного департамента при Верховном суде РФ.
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Рудничный районный суд Прокопьевска Кемеровской области на главной странице своего сайта разместил предупреждение, что "почта от доменов-отправителей, страной происхождения которых являются США и страны Европейского союза, блокируется почтовым сервером. (почта с доменов *.com, *.net, *.rs, *.ua на эл. ящик суда НЕ ПРИХОДИТ)".
Как сообщил РИА Новости источник в столичной системе судов общей юрисдикции, на этом фоне в судах фиксируют снижение количества писем о "минировании", из-за которых в зданиях судов с 2019 года по всей стране проводились эвакуации.
В управлении информатизации Судебного департамента при ВС РФ отказались дать оперативный комментарий по этому поводу.
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