https://ria.ru/20240530/peskov-1949353648.html
Не все страны внутри ЕС могут проявлять самостоятельность, заявил Песков
Не все страны внутри ЕС могут проявлять самостоятельность, заявил Песков - РИА Новости, 30.05.2024
Не все страны внутри ЕС могут проявлять самостоятельность, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не все страны внутри ЕС могут позволить себе проявлять самостоятельность. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:28
2024-05-30T13:28
2024-05-30T13:28
россия
дмитрий песков
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не все страны внутри ЕС могут позволить себе проявлять самостоятельность. "В системе отношений ЕС далеко не все страны могут позволить себе известную степень самостоятельности", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240421/evropa-1940841503.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, евросоюз, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз, В мире
Не все страны внутри ЕС могут проявлять самостоятельность, заявил Песков
Песков: не все страны внутри ЕС могут позволить себе проявлять самостоятельность