https://ria.ru/20240530/peskov-1949353648.html

Не все страны внутри ЕС могут проявлять самостоятельность, заявил Песков

Не все страны внутри ЕС могут проявлять самостоятельность, заявил Песков - РИА Новости, 30.05.2024

Не все страны внутри ЕС могут проявлять самостоятельность, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не все страны внутри ЕС могут позволить себе проявлять самостоятельность. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T13:28

2024-05-30T13:28

2024-05-30T13:28

россия

дмитрий песков

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не все страны внутри ЕС могут позволить себе проявлять самостоятельность. "В системе отношений ЕС далеко не все страны могут позволить себе известную степень самостоятельности", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240421/evropa-1940841503.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий песков, евросоюз, в мире