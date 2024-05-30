https://ria.ru/20240530/perevozki-1949320056.html

Глава Хабаровского края поручил сделать комфортными пассажирские перевозки

Глава Хабаровского края поручил сделать комфортными пассажирские перевозки - РИА Новости, 30.05.2024

Глава Хабаровского края поручил сделать комфортными пассажирские перевозки

Поручения соответствующим ведомствам Хабаровского края даны, чтобы сделать удобными и комфортными пассажирские перевозки, в край поступили несколько десятков... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T12:16

2024-05-30T12:16

2024-05-30T12:16

хабаровский край

хабаровск

хабаровский край

хабаровский район

дмитрий демешин

перевозки

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ХАБАРОВСК, 30 мая — РИА Новости. Поручения соответствующим ведомствам Хабаровского края даны, чтобы сделать удобными и комфортными пассажирские перевозки, в край поступили несколько десятков единиц автобусов на газомоторном топливе, сообщил врио губернатора края Дмитрий Демешин. "Дал ряд поручений для того, чтобы пассажирские перевозки в регионе стали более удобными и комфортными для жителей. Для этого нужно снизить стоимость единицы автобуса. А это возможно, если запустить их производство здесь, в Хабаровске. Это наша основная задача", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Глава региона лично осмотрел партию из 48 новых автобусов на газомоторном топливе. Техника поступила в край по масштабной программе модернизации общественного транспорта Хабаровского края. Внушительная партия автобусов закуплена из средств федерального бюджета, выделенных региону по специальным казначейским кредитам. По данным краевого правительства, новые автобусы начнут поэтапно выходить на межмуниципальные маршруты Хабаровска и его пригорода с 1 июня. А именно, на 18 пригородных муниципальных маршрутов, соединяющих краевой центр с населенными пунктами Хабаровского района. Среди них – Князе-Волконское, Корфовский, Бычиха, Казакевичево, Виноградовка, Некрасовка. Так, на круглогодичных маршрутах автотехника будет полностью обновлена. "Большое количество нареканий у наших жителей вызывает нехватка пригородных маршрутов. Правительство края вместе с администрациями Хабаровска и Хабаровского района проанализировали запросы людей. В ближайшие выходные автобусы должны выйти в рейсы и закрыть наиболее проблемные участки", – заявил Демешин в ходе осмотра. Глава региона высоко оценил автобусы марки "Волгабас" большой и средней вместимости, их оснащение, комфортабельность и безопасность. Здесь имеются системы видеонаблюдения, отопления и кондиционирования воздуха, они полностью доступны для маломобильных граждан и детских колясок. Новая техника ярко-оранжевого цвета. На площадке "Ракитное" ТОР "Хабаровск" планируется наладить серийную сборку современного автотранспорта. В дальнейшем будет развернуто само производство техники, откроются сервисные центры. Проект по строительству специализированного завода (Дальневосточный автокластер) уже в стадии реализации.

https://ria.ru/20240527/khabarovsk-1948550602.html

https://ria.ru/20240504/beton-1943819061.html

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Алёна Пава

хабаровск, хабаровский край, хабаровский район, дмитрий демешин, перевозки