https://ria.ru/20240530/peregovory-1949440716.html

В Румынии допустили отсрочку начала переговоров о вступлении Молдавии в ЕС

В Румынии допустили отсрочку начала переговоров о вступлении Молдавии в ЕС - РИА Новости, 30.05.2024

В Румынии допустили отсрочку начала переговоров о вступлении Молдавии в ЕС

Начало переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз может быть отложено на 2025 год, поскольку в республике осенью должны пройти выборы президента и референдум, РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T16:55

2024-05-30T16:55

2024-05-30T16:55

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КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Начало переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз может быть отложено на 2025 год, поскольку в республике осенью должны пройти выборы президента и референдум, считает бывший президент Румынии Траян Бэсеску. "Думаю, переговоры начнутся в следующем году. Нужно преодолеть президентские выборы и референдум, которые состоятся в октябре. В ноябре никто не начинает переговоры о вступлении", - заявил Бэсеску в эфире телеканала Jurnal TV. Он полагает, что к началу следующего года Молдавия может успеть выполнить все предварительные условия для начала переговоров. Вице-премьер Молдавии по европейской интеграции Кристина Герасимова ранее сообщила, что решение о начале переговоров о вступлении республики в Евросоюз может быть принято в последнюю неделю июня. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240528/ekspert-1948844265.html

https://ria.ru/20240529/sandu-1949211137.html

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в мире, молдавия, украина, румыния, траян бэсеску, евросоюз