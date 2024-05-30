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Россиянам рассказали о повышении пенсий в июне - РИА Новости, 30.05.2024
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02:17 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/pensii-1949244360.html
Россиянам рассказали о повышении пенсий в июне
Россиянам рассказали о повышении пенсий в июне - РИА Новости, 30.05.2024
Россиянам рассказали о повышении пенсий в июне
Повышение пенсий в июне коснется двух категорий граждан — тех, кому в мае исполнилось 80 лет, а также работающих пенсионеров, уволившихся в апреле, рассказал... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T02:17
2024-05-30T02:17
общество
вадим виноградов
высшая школа экономики (вшэ)
россия
пенсия
пенсионеры
пенсии
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Повышение пенсий в июне коснется двух категорий граждан — тех, кому в мае исполнилось 80 лет, а также работающих пенсионеров, уволившихся в апреле, рассказал агентству “Прайм” декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Он напомнил, что пенсионерам по достижении возраста 80 лет в два раза повышают фиксированную надбавку в составе пенсии по старости. В этом году прибавка составит 8134 рубля 88 копеек, то есть надбавка вырастет до 16 269 рублей. Никаких заявлений подавать не нужно, перерасчет происходит автоматически.Вторая категория — пенсионеры, уволившиеся не позднее апреля. Поскольку работающим гражданам пенсионного возраста индексация не полагается, перерасчет пенсии с учетом прежних повышений производится после их выхода на заслуженный отдых. “Пенсия увеличивается уже на второй месяц после увольнения", — заключил Виноградов.
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общество, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), россия, пенсия, пенсионеры, пенсии
Общество, Вадим Виноградов, Высшая школа экономики (ВШЭ), Россия, Пенсия, Пенсионеры, Пенсии
Россиянам рассказали о повышении пенсий в июне

Декан Виноградов сообщил о повышении пенсий с 1 июня россиянам старше 80 лет

© Depositphotos.com / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Depositphotos.com / Denis Vostrikov
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Повышение пенсий в июне коснется двух категорий граждан — тех, кому в мае исполнилось 80 лет, а также работающих пенсионеров, уволившихся в апреле, рассказал агентству “Прайм” декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Он напомнил, что пенсионерам по достижении возраста 80 лет в два раза повышают фиксированную надбавку в составе пенсии по старости. В этом году прибавка составит 8134 рубля 88 копеек, то есть надбавка вырастет до 16 269 рублей. Никаких заявлений подавать не нужно, перерасчет происходит автоматически.
Вторая категория — пенсионеры, уволившиеся не позднее апреля. Поскольку работающим гражданам пенсионного возраста индексация не полагается, перерасчет пенсии с учетом прежних повышений производится после их выхода на заслуженный отдых. “Пенсия увеличивается уже на второй месяц после увольнения", — заключил Виноградов.
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ОбществоВадим ВиноградовВысшая школа экономики (ВШЭ)РоссияПенсияПенсионерыПенсии
 
 
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