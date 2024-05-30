https://ria.ru/20240530/pensii-1949244360.html

Россиянам рассказали о повышении пенсий в июне

Россиянам рассказали о повышении пенсий в июне - РИА Новости, 30.05.2024

Россиянам рассказали о повышении пенсий в июне

Повышение пенсий в июне коснется двух категорий граждан — тех, кому в мае исполнилось 80 лет, а также работающих пенсионеров, уволившихся в апреле, рассказал... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T02:17

2024-05-30T02:17

2024-05-30T02:17

общество

вадим виноградов

высшая школа экономики (вшэ)

россия

пенсия

пенсионеры

пенсии

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Повышение пенсий в июне коснется двух категорий граждан — тех, кому в мае исполнилось 80 лет, а также работающих пенсионеров, уволившихся в апреле, рассказал агентству “Прайм” декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Он напомнил, что пенсионерам по достижении возраста 80 лет в два раза повышают фиксированную надбавку в составе пенсии по старости. В этом году прибавка составит 8134 рубля 88 копеек, то есть надбавка вырастет до 16 269 рублей. Никаких заявлений подавать не нужно, перерасчет происходит автоматически.Вторая категория — пенсионеры, уволившиеся не позднее апреля. Поскольку работающим гражданам пенсионного возраста индексация не полагается, перерасчет пенсии с учетом прежних повышений производится после их выхода на заслуженный отдых. “Пенсия увеличивается уже на второй месяц после увольнения", — заключил Виноградов.

https://ria.ru/20240516/pensii-1946297933.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), россия, пенсия, пенсионеры, пенсии