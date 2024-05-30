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Умер пассажир, из-за которого посадили самолет в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 30.05.2024
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17:04 30.05.2024 (обновлено: 17:07 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/passazhir-1949444369.html
Умер пассажир, из-за которого посадили самолет в Нижнем Новгороде
Умер пассажир, из-за которого посадили самолет в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 30.05.2024
Умер пассажир, из-за которого посадили самолет в Нижнем Новгороде
Пассажир, из-за плохого самочувствия которого посадили в Нижнем Новгороде летевший из Хабаровска в Москву самолет, скончался, сообщило министерство... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T17:04
2024-05-30T17:07
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая — РИА Новости. Пассажир, из-за плохого самочувствия которого посадили в Нижнем Новгороде летевший из Хабаровска в Москву самолет, скончался, сообщило министерство здравоохранения Нижегородской области. Ранее в пресс-службе нижегородского аэропорта рассказали РИА Новости, что утром в четверг по решению командира воздушного судна борт, следующий по маршруту Хабаровск — Москва, приземлился на запасной аэродром в Нижнем Новгороде из-за того, что одному из пассажиров стало плохо. "В момент посадки самолета в аэропорту находилась бригада Нижегородского территориального центра медицины катастроф, медики направились на помощь к пациенту. Следом к самолету также прибыла реанимационная бригада станции скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода. К сожалению, проводимые реанимационные мероприятия оказались неэффективны. Медики констатировали биологическую смерть пациента", - сообщили в региональном минздраве.
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происшествия, нижний новгород, хабаровск, москва, россия
Происшествия, Нижний Новгород, Хабаровск, Москва, Россия
Умер пассажир, из-за которого посадили самолет в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде умер пассажир, из-за которого экстренно посадили самолет

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая — РИА Новости. Пассажир, из-за плохого самочувствия которого посадили в Нижнем Новгороде летевший из Хабаровска в Москву самолет, скончался, сообщило министерство здравоохранения Нижегородской области.
Ранее в пресс-службе нижегородского аэропорта рассказали РИА Новости, что утром в четверг по решению командира воздушного судна борт, следующий по маршруту ХабаровскМосква, приземлился на запасной аэродром в Нижнем Новгороде из-за того, что одному из пассажиров стало плохо.
"В момент посадки самолета в аэропорту находилась бригада Нижегородского территориального центра медицины катастроф, медики направились на помощь к пациенту. Следом к самолету также прибыла реанимационная бригада станции скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода. К сожалению, проводимые реанимационные мероприятия оказались неэффективны. Медики констатировали биологическую смерть пациента", - сообщили в региональном минздраве.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
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