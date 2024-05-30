https://ria.ru/20240530/passazhir-1949444369.html

Умер пассажир, из-за которого посадили самолет в Нижнем Новгороде

Умер пассажир, из-за которого посадили самолет в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 30.05.2024

Умер пассажир, из-за которого посадили самолет в Нижнем Новгороде

Пассажир, из-за плохого самочувствия которого посадили в Нижнем Новгороде летевший из Хабаровска в Москву самолет, скончался, сообщило министерство... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T17:04

2024-05-30T17:04

2024-05-30T17:07

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая — РИА Новости. Пассажир, из-за плохого самочувствия которого посадили в Нижнем Новгороде летевший из Хабаровска в Москву самолет, скончался, сообщило министерство здравоохранения Нижегородской области. Ранее в пресс-службе нижегородского аэропорта рассказали РИА Новости, что утром в четверг по решению командира воздушного судна борт, следующий по маршруту Хабаровск — Москва, приземлился на запасной аэродром в Нижнем Новгороде из-за того, что одному из пассажиров стало плохо. "В момент посадки самолета в аэропорту находилась бригада Нижегородского территориального центра медицины катастроф, медики направились на помощь к пациенту. Следом к самолету также прибыла реанимационная бригада станции скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода. К сожалению, проводимые реанимационные мероприятия оказались неэффективны. Медики констатировали биологическую смерть пациента", - сообщили в региональном минздраве.

https://ria.ru/20240530/deboshir-1949427606.html

нижний новгород

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происшествия, нижний новгород, хабаровск, москва, россия