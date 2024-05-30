https://ria.ru/20240530/palestina-1949516270.html
Лавров объяснил рост числа стран, признавших Палестину
Лавров объяснил рост числа стран, признавших Палестину - РИА Новости, 30.05.2024
Лавров объяснил рост числа стран, признавших Палестину
Расширение круга стран, признавших государство Палестина, свидетельствуют о крепнущей позиции мира в пользу скорейшего решения палестинской проблемы, заявил... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T20:52
2024-05-30T20:52
2024-05-30T20:52
в мире
россия
палестина
сергей лавров
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Расширение круга стран, признавших государство Палестина, свидетельствуют о крепнущей позиции мира в пользу скорейшего решения палестинской проблемы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Выдвижение различных мирных концепций и расширение круга стран, признавших государство Палестина, свидетельствуют о крепнущей позиции мирового большинства в пользу скорейшего справедливого решения палестинской проблемы как главной предпосылки долгосрочной стабилизации на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства по итогам встречи министра с главами дипломатических миссий арабских государств. Лавров в ходе встречи подтвердил преемственность и последовательность внешнеполитической линии России на всемерное развитие партнерских отношений и взаимовыгодного сотрудничества с арабскими государствами. "Представители арабских государств выразили признательность за энергичные усилия России, в том числе в СБ ООН, направленные на прекращение кровопролития в зоне палестино-израильского конфронтации, доставку в сектор Газа гуманитарных грузов и всеобъемлющую нормализацию обстановки на Ближнем Востоке", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240530/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, палестина, сергей лавров, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Палестина, Сергей Лавров, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров объяснил рост числа стран, признавших Палестину
Лавров: рост числа признавших Палестину стран — желание скорее решить проблему