https://ria.ru/20240530/palestina-1949516270.html

Лавров объяснил рост числа стран, признавших Палестину

Лавров объяснил рост числа стран, признавших Палестину - РИА Новости, 30.05.2024

Лавров объяснил рост числа стран, признавших Палестину

Расширение круга стран, признавших государство Палестина, свидетельствуют о крепнущей позиции мира в пользу скорейшего решения палестинской проблемы, заявил... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T20:52

2024-05-30T20:52

2024-05-30T20:52

в мире

россия

палестина

сергей лавров

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Расширение круга стран, признавших государство Палестина, свидетельствуют о крепнущей позиции мира в пользу скорейшего решения палестинской проблемы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Выдвижение различных мирных концепций и расширение круга стран, признавших государство Палестина, свидетельствуют о крепнущей позиции мирового большинства в пользу скорейшего справедливого решения палестинской проблемы как главной предпосылки долгосрочной стабилизации на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства по итогам встречи министра с главами дипломатических миссий арабских государств. Лавров в ходе встречи подтвердил преемственность и последовательность внешнеполитической линии России на всемерное развитие партнерских отношений и взаимовыгодного сотрудничества с арабскими государствами. "Представители арабских государств выразили признательность за энергичные усилия России, в том числе в СБ ООН, направленные на прекращение кровопролития в зоне палестино-израильского конфронтации, доставку в сектор Газа гуманитарных грузов и всеобъемлющую нормализацию обстановки на Ближнем Востоке", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240530/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, палестина, сергей лавров, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)