https://ria.ru/20240530/palestina-1949484508.html
Правительство Словении решило признать Палестину
Правительство Словении решило признать Палестину - РИА Новости, 30.05.2024
Правительство Словении решило признать Палестину
Правительство Словении приняло решение признать государство Палестина, передало его парламенту, сообщает в четверг МИД страны в соцсети X. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T18:40
2024-05-30T18:40
2024-05-30T18:44
словения
палестина
в мире
евросоюз
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
норвегия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947631682_0:241:3176:2027_1920x0_80_0_0_337690c7b4f1a2833eda5f5df1b2d710.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Правительство Словении приняло решение признать государство Палестина, передало его парламенту, сообщает в четверг МИД страны в соцсети X."Сегодня правительство Словении приняло решение относительно признания независимости и суверенитета Палестины", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что теперь решение должно быть одобрено государственным собранием страны.Во вторник об официальном признании Палестины заявили Норвегия, Испания и Ирландия.До 23 мая Палестину признавали девять стран ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.
https://ria.ru/20240530/konflikt-1915630213.html
словения
палестина
норвегия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947631682_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dae2ea97e7b133acc75fcedc5bf80df6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
словения, палестина, в мире, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, норвегия
Словения, Палестина, В мире, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Норвегия
Правительство Словении решило признать Палестину
Правительство Словении приняло решение о признании государства Палестины