https://ria.ru/20240530/palestina-1949484508.html

Правительство Словении решило признать Палестину

Правительство Словении решило признать Палестину - РИА Новости, 30.05.2024

Правительство Словении решило признать Палестину

Правительство Словении приняло решение признать государство Палестина, передало его парламенту, сообщает в четверг МИД страны в соцсети X. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T18:40

2024-05-30T18:40

2024-05-30T18:44

словения

палестина

в мире

евросоюз

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

норвегия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Правительство Словении приняло решение признать государство Палестина, передало его парламенту, сообщает в четверг МИД страны в соцсети X."Сегодня правительство Словении приняло решение относительно признания независимости и суверенитета Палестины", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что теперь решение должно быть одобрено государственным собранием страны.Во вторник об официальном признании Палестины заявили Норвегия, Испания и Ирландия.До 23 мая Палестину признавали девять стран ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.

https://ria.ru/20240530/konflikt-1915630213.html

словения

палестина

норвегия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

словения, палестина, в мире, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, норвегия