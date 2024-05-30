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Правительство Словении решило признать Палестину - РИА Новости, 30.05.2024
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18:40 30.05.2024 (обновлено: 18:44 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/palestina-1949484508.html
Правительство Словении решило признать Палестину
Правительство Словении решило признать Палестину - РИА Новости, 30.05.2024
Правительство Словении решило признать Палестину
Правительство Словении приняло решение признать государство Палестина, передало его парламенту, сообщает в четверг МИД страны в соцсети X. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T18:40
2024-05-30T18:44
словения
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в мире
евросоюз
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
норвегия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Правительство Словении приняло решение признать государство Палестина, передало его парламенту, сообщает в четверг МИД страны в соцсети X.&quot;Сегодня правительство Словении приняло решение относительно признания независимости и суверенитета Палестины&quot;, - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что теперь решение должно быть одобрено государственным собранием страны.Во вторник об официальном признании Палестины заявили Норвегия, Испания и Ирландия.До 23 мая Палестину признавали девять стран ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.
https://ria.ru/20240530/konflikt-1915630213.html
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словения, палестина, в мире, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, норвегия
Словения, Палестина, В мире, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Норвегия
Правительство Словении решило признать Палестину

Правительство Словении приняло решение о признании государства Палестины

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинцы c флагами
Палестинцы c флагами - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинцы c флагами. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Правительство Словении приняло решение признать государство Палестина, передало его парламенту, сообщает в четверг МИД страны в соцсети X.
«

"Сегодня правительство Словении приняло решение относительно признания независимости и суверенитета Палестины", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что теперь решение должно быть одобрено государственным собранием страны.
Во вторник об официальном признании Палестины заявили Норвегия, Испания и Ирландия.
До 23 мая Палестину признавали девять стран ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.
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