Россия ответит на все угрозы НАТО и ЕС с Украины, заявил дипломат
Зампостпреда при ОБСЕ Буякевич: Россия ответит на все угрозы НАТО и ЕС с Украины
Военнослужащий . Архивное фото
ВЕНА, 30 мая - РИА Новости. Российская сторона даст подходящий ответ на все угрозы НАТО и Евросоюза, создаваемые с территории Украины, заявил зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.
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"Акцентируем: у России нет исторических, экономических и каких-либо иных причин отказываться от неразрывных многовековых исторических связей со всем, что связано с Украиной. Нет причин и жертвовать интересами безопасности и стабильности нашего государства в угоду неоколониальным амбициям ряда стран НАТО и ЕС. На все создаваемые ими с территории Украины угрозы будет дан подходящий ответ", - сказал Буякевич на заседании Постоянного совета ОБСЕ.
Он отметил, что "все больше ввязываясь в украинский конфликт и вооруженное противостояние с Россией, отдельные страны-члены НАТО и ЕС подводят ситуацию в Европе и мире к крайне опасной черте". "Они ошибочно трактуют сдержанность России как некое проявление слабости", - пояснил дипломат.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.