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Россия ответит на все угрозы НАТО и ЕС с Украины, заявил дипломат - РИА Новости, 30.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:21 30.05.2024 (обновлено: 15:04 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/otvet-1949373843.html
Россия ответит на все угрозы НАТО и ЕС с Украины, заявил дипломат
Россия ответит на все угрозы НАТО и ЕС с Украины, заявил дипломат - РИА Новости, 30.05.2024
Россия ответит на все угрозы НАТО и ЕС с Украины, заявил дипломат
Российская сторона даст подходящий ответ на все угрозы НАТО и Евросоюза, создаваемые с территории Украины, заявил зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:21
2024-05-30T15:04
специальная военная операция на украине
россия
украина
европа
максим буякевич
дмитрий песков
эммануэль макрон
нато
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ВЕНА, 30 мая - РИА Новости. Российская сторона даст подходящий ответ на все угрозы НАТО и Евросоюза, создаваемые с территории Украины, заявил зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич. "Акцентируем: у России нет исторических, экономических и каких-либо иных причин отказываться от неразрывных многовековых исторических связей со всем, что связано с Украиной. Нет причин и жертвовать интересами безопасности и стабильности нашего государства в угоду неоколониальным амбициям ряда стран НАТО и ЕС. На все создаваемые ими с территории Украины угрозы будет дан подходящий ответ", - сказал Буякевич на заседании Постоянного совета ОБСЕ. Он отметил, что "все больше ввязываясь в украинский конфликт и вооруженное противостояние с Россией, отдельные страны-члены НАТО и ЕС подводят ситуацию в Европе и мире к крайне опасной черте". "Они ошибочно трактуют сдержанность России как некое проявление слабости", - пояснил дипломат. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240530/peregovory-1949289282.html
https://ria.ru/20240516/ukraina-1946471557.html
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россия, украина, европа, максим буякевич, дмитрий песков, эммануэль макрон, нато, обсе, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Европа, Максим Буякевич, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, НАТО, ОБСЕ, Евросоюз
Россия ответит на все угрозы НАТО и ЕС с Украины, заявил дипломат

Зампостпреда при ОБСЕ Буякевич: Россия ответит на все угрозы НАТО и ЕС с Украины

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВЕНА, 30 мая - РИА Новости. Российская сторона даст подходящий ответ на все угрозы НАТО и Евросоюза, создаваемые с территории Украины, заявил зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.
«
"Акцентируем: у России нет исторических, экономических и каких-либо иных причин отказываться от неразрывных многовековых исторических связей со всем, что связано с Украиной. Нет причин и жертвовать интересами безопасности и стабильности нашего государства в угоду неоколониальным амбициям ряда стран НАТО и ЕС. На все создаваемые ими с территории Украины угрозы будет дан подходящий ответ", - сказал Буякевич на заседании Постоянного совета ОБСЕ.
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Он отметил, что "все больше ввязываясь в украинский конфликт и вооруженное противостояние с Россией, отдельные страны-члены НАТО и ЕС подводят ситуацию в Европе и мире к крайне опасной черте". "Они ошибочно трактуют сдержанность России как некое проявление слабости", - пояснил дипломат.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Максим Буякевич - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Российский дипломат назвал единственный путь к урегулированию на Украине
16 мая, 16:36
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЕвропаМаксим БуякевичДмитрий ПесковЭммануэль МакронНАТООБСЕЕвросоюз
 
 
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