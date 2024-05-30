https://ria.ru/20240530/otvet-1949373843.html

Россия ответит на все угрозы НАТО и ЕС с Украины, заявил дипломат

Россия ответит на все угрозы НАТО и ЕС с Украины, заявил дипломат - РИА Новости, 30.05.2024

Россия ответит на все угрозы НАТО и ЕС с Украины, заявил дипломат

Российская сторона даст подходящий ответ на все угрозы НАТО и Евросоюза, создаваемые с территории Украины, заявил зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T14:21

2024-05-30T14:21

2024-05-30T15:04

специальная военная операция на украине

россия

украина

европа

максим буякевич

дмитрий песков

эммануэль макрон

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798449096_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_34d8530a0efa330e7ec037571035d9fb.jpg

ВЕНА, 30 мая - РИА Новости. Российская сторона даст подходящий ответ на все угрозы НАТО и Евросоюза, создаваемые с территории Украины, заявил зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич. "Акцентируем: у России нет исторических, экономических и каких-либо иных причин отказываться от неразрывных многовековых исторических связей со всем, что связано с Украиной. Нет причин и жертвовать интересами безопасности и стабильности нашего государства в угоду неоколониальным амбициям ряда стран НАТО и ЕС. На все создаваемые ими с территории Украины угрозы будет дан подходящий ответ", - сказал Буякевич на заседании Постоянного совета ОБСЕ. Он отметил, что "все больше ввязываясь в украинский конфликт и вооруженное противостояние с Россией, отдельные страны-члены НАТО и ЕС подводят ситуацию в Европе и мире к крайне опасной черте". "Они ошибочно трактуют сдержанность России как некое проявление слабости", - пояснил дипломат. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240530/peregovory-1949289282.html

https://ria.ru/20240516/ukraina-1946471557.html

россия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, европа, максим буякевич, дмитрий песков, эммануэль макрон, нато, обсе, евросоюз