https://ria.ru/20240530/otnosheniya-1949291886.html

Погоня за отношениями или их избегание. Чего мы на самом деле хотим

Погоня за отношениями или их избегание. Чего мы на самом деле хотим - РИА Новости, 30.05.2024

Погоня за отношениями или их избегание. Чего мы на самом деле хотим

"Зачем мне вообще нужны отношения?" — почти каждый иногда задаётся этим вопросом. Можно ли быть самодостаточным и счастливым одиночкой? И всё ли в порядке с такими людьми? Разбираемся, романтические отношения — это базовая психологическая потребность каждого человека или устаревшая социальная норма, навязанная обществом.

2024-05-30T12:00

2024-05-30T12:00

2024-05-30T12:00

нас двое

любовь

любовь

отношения

влюбленность

подкаст

одиночество

счастье

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Погоня за отношениями или их избегание. Чего мы на самом деле хотим "Зачем мне вообще нужны отношения?" — почти каждый иногда задаётся этим вопросом. Можно ли быть самодостаточным и счастливым одиночкой? И всё ли в порядке с такими людьми? Разбираемся, романтические отношения — это базовая психологическая потребность каждого человека или устаревшая социальная норма, навязанная обществом. audio/mpeg

Погоня за отношениями или их избегание. Чего мы на самом деле хотим "Зачем мне вообще нужны отношения?" — почти каждый иногда задаётся этим вопросом. Можно ли быть самодостаточным и счастливым одиночкой? И всё ли в порядке с такими людьми? Разбираемся, романтические отношения — это базовая психологическая потребность каждого человека или устаревшая социальная норма, навязанная обществом. audio/mpeg

Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Анна Глушенкова, Полина ПанинаМонтаж: Олег Чижов

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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