https://ria.ru/20240530/otnosheniya-1949291886.html
Погоня за отношениями или их избегание. Чего мы на самом деле хотим
Погоня за отношениями или их избегание. Чего мы на самом деле хотим - РИА Новости, 30.05.2024
Погоня за отношениями или их избегание. Чего мы на самом деле хотим
"Зачем мне вообще нужны отношения?" — почти каждый иногда задаётся этим вопросом. Можно ли быть самодостаточным и счастливым одиночкой? И всё ли в порядке с такими людьми? Разбираемся, романтические отношения — это базовая психологическая потребность каждого человека или устаревшая социальная норма, навязанная обществом.
2024-05-30T12:00
2024-05-30T12:00
2024-05-30T12:00
нас двое
любовь
любовь
отношения
влюбленность
подкаст
одиночество
счастье
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Погоня за отношениями или их избегание. Чего мы на самом деле хотим
"Зачем мне вообще нужны отношения?" — почти каждый иногда задаётся этим вопросом. Можно ли быть самодостаточным и счастливым одиночкой? И всё ли в порядке с такими людьми? Разбираемся, романтические отношения — это базовая психологическая потребность каждого человека или устаревшая социальная норма, навязанная обществом.
audio/mpeg
Погоня за отношениями или их избегание. Чего мы на самом деле хотим
"Зачем мне вообще нужны отношения?" — почти каждый иногда задаётся этим вопросом. Можно ли быть самодостаточным и счастливым одиночкой? И всё ли в порядке с такими людьми? Разбираемся, романтические отношения — это базовая психологическая потребность каждого человека или устаревшая социальная норма, навязанная обществом.
audio/mpeg
Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Анна Глушенкова, Полина ПанинаМонтаж: Олег Чижов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
любовь, любовь, отношения, влюбленность, подкаст, одиночество, счастье, психология, психология отношений, аудио
Нас двое, Любовь, Любовь, отношения, влюбленность, Подкаст, одиночество, счастье, Психология, психология отношений
Погоня за отношениями или их избегание. Чего мы на самом деле хотим
"Зачем мне вообще нужны отношения?" — почти каждый иногда задаётся этим вопросом. Можно ли быть самодостаточным и счастливым одиночкой? И всё ли в порядке с такими людьми? Разбираемся, романтические отношения — это базовая психологическая потребность каждого человека или устаревшая социальная норма, навязанная обществом.