https://ria.ru/20240530/osobnyak-1933988748.html

Особняк Рябушинского как последний "сюртук" Максима Горького

Особняк Рябушинского как последний "сюртук" Максима Горького - РИА Новости, 30.05.2024

Особняк Рябушинского как последний "сюртук" Максима Горького

Наверное, квартиры и дома, где мы живем, можно сравнить с одеждой, которую носим. Меняем, чистим, ремонтируем, дарим. И жилье, как одежда, часто подсказывает... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T13:29

2024-05-30T13:29

2024-05-30T13:29

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Наверное, квартиры и дома, где мы живем, можно сравнить с одеждой, которую носим. Меняем, чистим, ремонтируем, дарим. И жилье, как одежда, часто подсказывает характер и привычки владельца. Максим Горький за свою жизнь сменил много домов и квартир. Жил в Берлине, Праге, Сорренто, на Капри. Но сегодня, я Максим Шарапов, предлагаю заглянуть в последний московский дом писателя на Малой Никитской улице.Этот особняк в стиле модерна был построен архитектором Федором Шехтелем в 1902 году по заказу промышленника и мецената Степана Рябушинского. Степан Павлович, представитель известной купеческой фамилии, занимался не только бизнесом, но и был хорошо известен, как серьезный исследователь и коллекционер икон. Степан Рябушинский автор многих работ по истории русской иконописи. В своем доме на Малой Никитской он устроил реставрационную мастерскую, где с помощью современных технологий того времени восстанавливали древние иконы.После революции 1917 года Рябушинские уехали за границу и поселились в Италии, а их изысканный особняк советские власти использовали под разные государственные учреждения. А в 1931 году дом решили передать семье вернувшегося из Европы Максима Горького. Сделали ремонт, завезли хорошую мебель.Шехтель строил дом Рябушинского в стиле пластического модерна. Приверженцы этого архитектурного направления считали, что прямых линий в природе не существует, поэтому и в интерьере должны преобладать линии плавные, закругленные. Это сразу чувствуешь, попадая внутрь особняка. А еще кажется, что оказался в подводном мире. Знаменитая парадная лестница, ведущая из холла на второй этаж, сделана в форме волны. Стены зеленоватого цвета, люстра похожа на медузу, а ручки дверей выполнены в виде морских коньков. Так и кажется, что эта причудливая рыбка сейчас нырнёт в глубину и спрячется между камней и водорослей. Через витражи в окнах льётся мягкий свет, подчёркивающий ощущение водной стихии. По задумке Шехтеля морские и растительные мотивы оживают почти во всех помещениях особняка.Именно такие интерьеры примерил на себя знаменитый "пролетарский писатель" и они Горькому не понравились. Он не проникся оригинальностью модного архитектурного стиля и не хотел лишнего пафоса. Рассчитывал жить в обыкновенной просторной квартире, но спорить с Иосифом Сталиным не решился.Многие современники, бывавшие в гостях на Малой Никитской, считали, что особняк Горькому не подходит. Это почувствовал и французский писатель Ромен Роллан, вспоминавший, что "Горький в эти декорации не вписывается". Сам Алексей Максимович часто повторял, что дом ему не принадлежит, но понемногу привык. Принимал гостей, много работал.Эпитет "пролетарский" прилип к Максиму Горькому еще в начале творчества. Его литературные персонажи, призывающие к переменам в обществе и готовые пожертвовать собой ради торжества справедливости и лучшей жизни оказались созвучны революционерам и, прежде всего, большевикам. В 1894 году Горький пишет повесть "Старуха Изергиль", один из героев которой – Данко - вырывает из груди собственное сердце, чтобы осветить дорогу и спасти людей. В 1906 году появляется роман "Мать", герои которого борются за права рабочих.И в том же году Горький на восемь лет переезжает на итальянский остров Капри. По официальной версии ради "лучшего климата" из-за болезни легких. В Россию возвращается только в 1913 и, наблюдая за реальным воплощением революционных идей, постепенно переосмысляет свои отношения с представителями революционных кругов. Прохладно относится к февральской и октябрьской революциям 1917 года. Критикует пренебрежительное отношение к интеллигенции и даже вступается за низверженных Романовых.В 1921 году опять уезжает в Европу. Живет в Берлине, Хельсинки, Праге, Неаполе, Сорренто. Снимает отели, квартиры, виллы, иногда лечится в санаториях. И везде недвижимость чужая, в которой великий писатель только временный гость. Он словно берет ее поносить. В начале 30-х возвращается на Родину. О причинах до сих пор спорят, но так или иначе, последние пять лет своей жизни Горький провел в особняке на Малой Никитской. Давайте прогуляемся по некоторым его комнатам.Лестницей Шехтеля, на которой сегодня так любят фотографироваться гости музея, Горький не пользовался. Из-за больных ног жил на первом этаже, а комнаты на втором занимала семья сына и близкие друзья семьи.Утренние часы до обеда писатель обычно проводил в своем кабинете, обстановка которого больше всего соответствовала его вкусам, и была очень похожа на кабинеты Алексея Максимовича в других местах, например, в Сорренто, на крымской вилле в Тессели или на подмосковной даче в Горках-10. "Казалось, что он возит свою рабочую комнату с собой", — вспоминал Самуил Маршак. От себя добавлю, как любимую вещь из гардероба.На рабочем месте всегда был порядок. Чернильница, деревянная ручка, много цветных карандашей, большие листы бумаги, блокноты с черновиками. Все это и сейчас можно увидеть в кабинете писателя. А еще картины. Любимая Италия, в которой Алексей Максимович прожил много лет. Над диваном висит копия картины Леонардо да Винчи "Мадонна Литта". В 1929 году на доске красного дерева ее выполнил художник Александр Корин. Рядом еще одна работа той же кисти - "Панорама Неаполитанского залива". В доме вообще много картин и большинство из них связаны именно с Италией, как будто навсегда возвращаясь в Россию, Горький хотел увезти с собой частичку Апеннинского полуострова. Венеция кисти Константина Горбатова и Алексея Кравченко, Неаполь в акварелях Николая Ульянова, а еще Рим, Сиена, Сан-Джиминьяно. Рыбацкие поселки, Везувий и, конечно, вилла "Иль Сорито" в окрестностях Сорренто. Здесь Максим Горький написал роман "Дело Артамоновых" и начал работать над "Жизнью Клима Самгина". Две главные книги в творчестве писателя, в которых потрясающе тонко осмыслена непростая судьба России на рубеже XIX-XX веков. Перечитывая эти романы, понимаешь, что эпитет "пролетарский" не имеет с Горьким ничего общего.Переходим в другое помещение. Окно небольшой спальни смотрит во двор. Здесь только самая необходимая мебель и угловая книжная полка, которую попросил сделать сам Горький. На ней стояли книги для вечернего чтения.Библиотека в доме на Малой Никитской насчитывает 12 тысяч томов и занимает 44 шкафа, установленных не только в самой библиотеке, но и в секретарской, в двух вестибюлях и даже на ступенях лестницы. На полках можно заметить книги Алексея Толстого, Константина Федина, Михаила Зощенко, поэтические сборники Есенина и Маяковского. Почти две тысячи книг хранят на полях заметки самого Горького.Столовая и одновременно гостиная занимает самую большую комнату особняка. За длинным прямоугольным столом у Алексея Максимовича было свое постоянное место. Сейчас в экспозиции музея оно отмечено чайным прибором. Завтраки проходили в узком семейном кругу, а обеды и ужины часто становились "публичными". В гости к Горькому приходили очень разные люди – колхозники, военные, музыканты, знаменитые актеры и писатели. Заезжали Бернард Шоу и Ромен Роллан.Алексей Максимович умер в 1936 году. А в 1965 в бывшем особняке Рябушинского открылся музей. Атмосферное место и своеобразный символ противоречивой эпохи в русской истории, которую Горький пытался отразить в своих произведениях.

https://ria.ru/20240220/chekhov-1923254536.html

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Алёна Пава

максим горький, москва, россия, федор шехтель, культура