https://ria.ru/20240530/oruzhie-1949465115.html

США обвинили Россию в использовании ракет КНДР для ударов по Украине

США обвинили Россию в использовании ракет КНДР для ударов по Украине - РИА Новости, 30.05.2024

США обвинили Россию в использовании ракет КНДР для ударов по Украине

Разведывательное управление Пентагона (DIA) утверждает, что Россия якобы "использовала произведенные в КНДР ракеты" для нанесения ударов по Украине, при этом... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T17:36

2024-05-30T17:36

2024-05-30T17:36

специальная военная операция на украине

россия

москва

александр мацегора

петр ильичев

оон

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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Разведывательное управление Пентагона (DIA) утверждает, что Россия якобы "использовала произведенные в КНДР ракеты" для нанесения ударов по Украине, при этом Москва и Пхеньян неоднократно заявляли, что речь о поставках из Северной Кореи не идет. "Россия использовала ракеты КНДР для нанесения ударов по целям на Украине, включая населенные пункты, что привело к гибели и ранениям десятков мирных жителей", - утверждается в докладе DIA. В документе говорится, что в ответ Москва якобы "оказала Пхеньяну дипломатическую поддержку в ООН", в том числе наложила вето на механизмы, направленные на обеспечение санкционного режима в отношении КНДР. "Помимо этого, Москва получила представление о том, как проявляют себя северокорейские ракеты на поле боя, в том числе против современных систем противоракетной обороны", - указывает американская военная разведка. В докладе также приводится сравнительный анализ изображений обломков произведенных в КНДР ракет, которые якобы были обнаружены в Харькове после атаки 2 января 2024 года, а также снарядов, опубликованных в северокорейских СМИ. На основании этого сравнения DIA приходит к выводу о том, что фигурирующие в обоих случаях ракеты являются визуально идентичными. Сама КНДР уже не раз опровергала заявления западных СМИ и чиновников о якобы поставках России вооружений. Представитель северокорейского МИД заявлял, что КНДР никогда не имела никаких оружейных сделок с РФ, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом". Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын также отмечал, что Штаты "глупо" пытались оправдать поставки своих вооружений Украине, распространяя "беспочвенную версию" о якобы оружейных сделках между КНДР и РФ. Как ранее заявлял в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, речи о поставках КНДР боеприпасов РФ не идет, Северная Корея находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны им самим. Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета безопасности в отношении КНДР, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации России.

https://ria.ru/20240429/atacms-1942984463.html

https://ria.ru/20240517/sanktsii-1946754247.html

https://ria.ru/20240528/makron-1948992395.html

https://ria.ru/20240520/pentagon-1947238182.html

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россия, москва, александр мацегора, петр ильичев, оон