https://ria.ru/20240530/opros-1949495041.html

Поддержка Байдена среди американцев арабского происхождения резко упала

Поддержка Байдена среди американцев арабского происхождения резко упала - РИА Новости, 30.05.2024

Поддержка Байдена среди американцев арабского происхождения резко упала

Поддержка президента США Джо Байдена среди американских избирателей арабского происхождения упала в три раза в сравнении с предыдущим электоральным сезоном... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T19:14

2024-05-30T19:14

2024-05-30T19:14

в мире

сша

мичиган

флорида

джо байден

дональд трамп

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Поддержка президента США Джо Байдена среди американских избирателей арабского происхождения упала в три раза в сравнении с предыдущим электоральным сезоном из-за его позиции в палестино-израильском конфликте, свидетельствует исследование Арабо-американского института. Опрос с участием 900 респондентов проводился в четырех американских штатах, которые исследователи сочли "ключевыми": Флорида, Мичиган, Пенсильвания и Виргиния. "Президент Байден продолжает получать менее 20% арабо-американских голосов, что представляет собой резкий контраст с почти 60% арабо-американских голосов, полученных в 2020 году", - говорится в публикации. В абсолютных цифрах потери кандидата-демократа в четырех штатах исследователи оценили в 177 тысяч голосов, включая 91 тысячу в одном Мичигане. За кандидата-республиканца Дональда Трампа, согласно опросу, готовы голосовать примерно треть арабо-американских избирателей. На своем сайте институт оценивает численность арабо-американцев в 3,7 миллиона человек при общей численности населения США в 342 миллиона. Главной причиной падения популярности Байдена с 59% до 18% социологи называют войну в секторе Газа, где президент США продолжает обеспечивать военно-дипломатическую поддержку Израилю, несмотря на многочисленные жертвы среди мирных палестинцев.

https://ria.ru/20231119/bayden-1910455677.html

https://ria.ru/20231105/raznoglasiya-1907528842.html

сша

мичиган

флорида

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, мичиган, флорида, джо байден, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году