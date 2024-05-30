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Поддержка Байдена среди американцев арабского происхождения резко упала - РИА Новости, 30.05.2024
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19:14 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/opros-1949495041.html
Поддержка Байдена среди американцев арабского происхождения резко упала
Поддержка Байдена среди американцев арабского происхождения резко упала - РИА Новости, 30.05.2024
Поддержка Байдена среди американцев арабского происхождения резко упала
Поддержка президента США Джо Байдена среди американских избирателей арабского происхождения упала в три раза в сравнении с предыдущим электоральным сезоном... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T19:14
2024-05-30T19:14
в мире
сша
мичиган
флорида
джо байден
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Поддержка президента США Джо Байдена среди американских избирателей арабского происхождения упала в три раза в сравнении с предыдущим электоральным сезоном из-за его позиции в палестино-израильском конфликте, свидетельствует исследование Арабо-американского института. Опрос с участием 900 респондентов проводился в четырех американских штатах, которые исследователи сочли "ключевыми": Флорида, Мичиган, Пенсильвания и Виргиния. "Президент Байден продолжает получать менее 20% арабо-американских голосов, что представляет собой резкий контраст с почти 60% арабо-американских голосов, полученных в 2020 году", - говорится в публикации. В абсолютных цифрах потери кандидата-демократа в четырех штатах исследователи оценили в 177 тысяч голосов, включая 91 тысячу в одном Мичигане. За кандидата-республиканца Дональда Трампа, согласно опросу, готовы голосовать примерно треть арабо-американских избирателей. На своем сайте институт оценивает численность арабо-американцев в 3,7 миллиона человек при общей численности населения США в 342 миллиона. Главной причиной падения популярности Байдена с 59% до 18% социологи называют войну в секторе Газа, где президент США продолжает обеспечивать военно-дипломатическую поддержку Израилю, несмотря на многочисленные жертвы среди мирных палестинцев.
https://ria.ru/20231119/bayden-1910455677.html
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сша
мичиган
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в мире, сша, мичиган, флорида, джо байден, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Мичиган, Флорида, Джо Байден, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Поддержка Байдена среди американцев арабского происхождения резко упала

Опрос: поддержка Байдена американцами арабского происхождения упала в три раза

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Поддержка президента США Джо Байдена среди американских избирателей арабского происхождения упала в три раза в сравнении с предыдущим электоральным сезоном из-за его позиции в палестино-израильском конфликте, свидетельствует исследование Арабо-американского института.
Опрос с участием 900 респондентов проводился в четырех американских штатах, которые исследователи сочли "ключевыми": Флорида, Мичиган, Пенсильвания и Виргиния.
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"Президент Байден продолжает получать менее 20% арабо-американских голосов, что представляет собой резкий контраст с почти 60% арабо-американских голосов, полученных в 2020 году", - говорится в публикации. В абсолютных цифрах потери кандидата-демократа в четырех штатах исследователи оценили в 177 тысяч голосов, включая 91 тысячу в одном Мичигане.
За кандидата-республиканца Дональда Трампа, согласно опросу, готовы голосовать примерно треть арабо-американских избирателей.
На своем сайте институт оценивает численность арабо-американцев в 3,7 миллиона человек при общей численности населения США в 342 миллиона.
Главной причиной падения популярности Байдена с 59% до 18% социологи называют войну в секторе Газа, где президент США продолжает обеспечивать военно-дипломатическую поддержку Израилю, несмотря на многочисленные жертвы среди мирных палестинцев.
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В миреСШАМичиганФлоридаДжо БайденДональд ТрампОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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