Поддержка Байдена среди американцев арабского происхождения резко упала
Опрос: поддержка Байдена американцами арабского происхождения упала в три раза
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Поддержка президента США Джо Байдена среди американских избирателей арабского происхождения упала в три раза в сравнении с предыдущим электоральным сезоном из-за его позиции в палестино-израильском конфликте, свидетельствует исследование Арабо-американского института.
Опрос с участием 900 респондентов проводился в четырех американских штатах, которые исследователи сочли "ключевыми": Флорида, Мичиган, Пенсильвания и Виргиния.
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"Президент Байден продолжает получать менее 20% арабо-американских голосов, что представляет собой резкий контраст с почти 60% арабо-американских голосов, полученных в 2020 году", - говорится в публикации. В абсолютных цифрах потери кандидата-демократа в четырех штатах исследователи оценили в 177 тысяч голосов, включая 91 тысячу в одном Мичигане.
За кандидата-республиканца Дональда Трампа, согласно опросу, готовы голосовать примерно треть арабо-американских избирателей.
На своем сайте институт оценивает численность арабо-американцев в 3,7 миллиона человек при общей численности населения США в 342 миллиона.
Главной причиной падения популярности Байдена с 59% до 18% социологи называют войну в секторе Газа, где президент США продолжает обеспечивать военно-дипломатическую поддержку Израилю, несмотря на многочисленные жертвы среди мирных палестинцев.
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