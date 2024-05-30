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В Запорожской области уничтожили опорный пункт украинских войск - РИА Новости, 30.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:10 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/opornyy_punkt-1949257002.html
В Запорожской области уничтожили опорный пункт украинских войск
В Запорожской области уничтожили опорный пункт украинских войск - РИА Новости, 30.05.2024
В Запорожской области уничтожили опорный пункт украинских войск
Военнослужащие 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области, обнаружив его с помощью... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T05:10
2024-05-30T05:10
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Военнослужащие 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области, обнаружив его с помощью БПЛА, сообщил журналистам командир мотострелкового отделения с позывным "Волга". "При разведке оператор БПЛА обнаружил блиндаж противника, в результате взаимодействия с минометной батареей была уничтожена группа из пяти военнослужащих ВСУ и сами позиции", - сказал он. По его словам, такое взаимодействие обеспечило дальнейшее продвижение вперед российских штурмовых групп. "Работаем в основном "Мавиком" (разведывательный дрон Mavic - ред.), FPV-дронами, поражаем живую силу противника, корректируем артиллерию для уничтожения опорных пунктов. Боевой дух хороший, все рвутся идти в бой. Российские войска продвигаются, враг начинает отступать - давим потихоньку", - рассказал командир отделения.
https://ria.ru/20240530/desant-1949256697.html
https://ria.ru/20240221/spetsoperatsiya-1928622847.html
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запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области уничтожили опорный пункт украинских войск

Военные группировки войск "Днепр" уничтожили "опорник" ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Военнослужащие 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области, обнаружив его с помощью БПЛА, сообщил журналистам командир мотострелкового отделения с позывным "Волга".
"При разведке оператор БПЛА обнаружил блиндаж противника, в результате взаимодействия с минометной батареей была уничтожена группа из пяти военнослужащих ВСУ и сами позиции", - сказал он.
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По его словам, такое взаимодействие обеспечило дальнейшее продвижение вперед российских штурмовых групп.
"Работаем в основном "Мавиком" (разведывательный дрон Mavic - ред.), FPV-дронами, поражаем живую силу противника, корректируем артиллерию для уничтожения опорных пунктов. Боевой дух хороший, все рвутся идти в бой. Российские войска продвигаются, враг начинает отступать - давим потихоньку", - рассказал командир отделения.
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