https://ria.ru/20240530/opornyy_punkt-1949257002.html

В Запорожской области уничтожили опорный пункт украинских войск

В Запорожской области уничтожили опорный пункт украинских войск - РИА Новости, 30.05.2024

В Запорожской области уничтожили опорный пункт украинских войск

Военнослужащие 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области, обнаружив его с помощью... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T05:10

2024-05-30T05:10

2024-05-30T05:10

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Военнослужащие 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области, обнаружив его с помощью БПЛА, сообщил журналистам командир мотострелкового отделения с позывным "Волга". "При разведке оператор БПЛА обнаружил блиндаж противника, в результате взаимодействия с минометной батареей была уничтожена группа из пяти военнослужащих ВСУ и сами позиции", - сказал он. По его словам, такое взаимодействие обеспечило дальнейшее продвижение вперед российских штурмовых групп. "Работаем в основном "Мавиком" (разведывательный дрон Mavic - ред.), FPV-дронами, поражаем живую силу противника, корректируем артиллерию для уничтожения опорных пунктов. Боевой дух хороший, все рвутся идти в бой. Российские войска продвигаются, враг начинает отступать - давим потихоньку", - рассказал командир отделения.

https://ria.ru/20240530/desant-1949256697.html

https://ria.ru/20240221/spetsoperatsiya-1928622847.html

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запорожская область, вооруженные силы украины