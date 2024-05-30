https://ria.ru/20240530/oge-1949463315.html

В Москве при сдаче ОГЭ по физике часть вариантов не загрузилась

В Москве при сдаче ОГЭ по физике часть вариантов не загрузилась - РИА Новости, 30.05.2024

В Москве при сдаче ОГЭ по физике часть вариантов не загрузилась

Некорректная работа части системы отмечалась на сдаче ОГЭ по физике в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента образования и науки. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T17:33

2024-05-30T17:33

2024-05-30T17:33

общество

москва

основной государственный экзамен (огэ)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948841046_0:15:3028:1718_1920x0_80_0_0_067cfac13651bdf71c24f252b2440e40.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Некорректная работа части системы отмечалась на сдаче ОГЭ по физике в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента образования и науки. "Сегодня, 30 мая, во время сдачи ОГЭ по физике один из вариантов контрольно-измерительных материалов был некорректно загружен. В результате этого в трех вариантах из пятнадцати не запустился экзамен. Тем не менее часть учеников, не дождавшись запуска программы, решили покинуть экзамен. Этим детям будет предложено сдать экзамен в другой день", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время департамент образования и науки Москвы проводит проверку и примет все необходимые меры, чтобы подобного больше не повторялось.

https://ria.ru/20240514/ege-1945767095.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, основной государственный экзамен (огэ)