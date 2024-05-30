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В Москве при сдаче ОГЭ по физике часть вариантов не загрузилась
В Москве при сдаче ОГЭ по физике часть вариантов не загрузилась - РИА Новости, 30.05.2024
В Москве при сдаче ОГЭ по физике часть вариантов не загрузилась
Некорректная работа части системы отмечалась на сдаче ОГЭ по физике в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента образования и науки. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T17:33
2024-05-30T17:33
2024-05-30T17:33
общество
москва
основной государственный экзамен (огэ)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Некорректная работа части системы отмечалась на сдаче ОГЭ по физике в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента образования и науки. "Сегодня, 30 мая, во время сдачи ОГЭ по физике один из вариантов контрольно-измерительных материалов был некорректно загружен. В результате этого в трех вариантах из пятнадцати не запустился экзамен. Тем не менее часть учеников, не дождавшись запуска программы, решили покинуть экзамен. Этим детям будет предложено сдать экзамен в другой день", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время департамент образования и науки Москвы проводит проверку и примет все необходимые меры, чтобы подобного больше не повторялось.
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общество, москва, основной государственный экзамен (огэ)
Общество, Москва, Основной государственный экзамен (ОГЭ)
В Москве при сдаче ОГЭ по физике часть вариантов не загрузилась
На ОГЭ по физике в Москве из-за сбоев системы не загрузилась часть вариантов