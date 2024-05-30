https://ria.ru/20240530/novorossiysk-1949271371.html
В Новороссийске отменили сигнал воздушной опасности
В Новороссийске отменили сигнал воздушной опасности - РИА Новости, 30.05.2024
В Новороссийске отменили сигнал воздушной опасности
Сигнал воздушной опасности отменен в Новороссийске, сообщил в Telegram-канале глава города Андрей Кравченко. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T09:09
2024-05-30T09:09
2024-05-30T09:21
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
происшествия
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КРАСНОДАР, 30 мая – РИА Новости. Сигнал воздушной опасности отменен в Новороссийске, сообщил в Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.В четверг утром мэр информировал о возможной воздушной угрозе в Новороссийске, которая поступила от служб безопасности."Отмена воздушной угрозы! Опасности для жителей Новороссийска нет!" - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html
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новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), происшествия
Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий), Происшествия
В Новороссийске отменили сигнал воздушной опасности
Мэр: на территории Новороссийска отменили сигнал воздушной опасности