https://ria.ru/20240530/novorossiysk-1949271371.html

В Новороссийске отменили сигнал воздушной опасности

В Новороссийске отменили сигнал воздушной опасности - РИА Новости, 30.05.2024

В Новороссийске отменили сигнал воздушной опасности

Сигнал воздушной опасности отменен в Новороссийске, сообщил в Telegram-канале глава города Андрей Кравченко. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T09:09

2024-05-30T09:09

2024-05-30T09:21

новороссийск

андрей кравченко (государственный служащий)

происшествия

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КРАСНОДАР, 30 мая – РИА Новости. Сигнал воздушной опасности отменен в Новороссийске, сообщил в Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.В четверг утром мэр информировал о возможной воздушной угрозе в Новороссийске, которая поступила от служб безопасности."Отмена воздушной угрозы! Опасности для жителей Новороссийска нет!" - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

новороссийск

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2024

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новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), происшествия