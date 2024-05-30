https://ria.ru/20240530/normandiya-1949492904.html

Россию не пригласят на 80-летие высадки союзников в Нормандии, пишут СМИ

Россию не пригласят на 80-летие высадки союзников в Нормандии, пишут СМИ - РИА Новости, 30.05.2024

Россию не пригласят на 80-летие высадки союзников в Нормандии, пишут СМИ

Россия не будет приглашена на празднование 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии в память об операции 6 июня 1944 года, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T19:07

2024-05-30T19:07

2024-05-30T19:07

россия

нормандия

сша

артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)

анатолий антонов

владимир путин

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Россия не будет приглашена на празднование 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии в память об операции 6 июня 1944 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники. "Россию не пригласят на 80-ю годовщину высадки "День Д" 1944 года", - говорится в сообщении агентства. Высадка в Нормандии сил США, Великобритании и Канады состоялась 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили около 10 тысяч человек, 2,5 тысячи из них - американские солдаты. В Курской битве с июля по август 1943 года, к примеру, участвовали более миллиона военнослужащих Красной армии, потери исчислялись сотнями тысяч. Агентство Франс Пресс в середине апреля со ссылкой на организаторов церемонии во Франции, компанию Mission Libération, сообщило, что Россия приглашена на празднование 80-летия операции в Нормандии. Однако, как сообщил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников, до сих пор ни в МИД России, ни в посольство РФ в Париже никаких приглашений не поступало. О том, что США исключают Советский Союз из числа победителей в борьбе с фашизмом, но преувеличивают свою роль, заявлял ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. В Совбезе РФ говорили, что англосаксы с союзниками стараются принизить подвиг советского народа в победе над фашизмом, пытаясь расшатать ситуацию в России. При этом президент РФ Владимир Путин, выступая на параде Победы, подчеркивал, что Россия никогда не принижала значимость второго фронта и помощи союзников в годы Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20240528/bayden-1949023835.html

https://ria.ru/20240518/politico-1946854302.html

россия

нормандия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, нормандия, сша, артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф), анатолий антонов, владимир путин