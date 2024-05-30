Рейтинг@Mail.ru
Россию не пригласят на 80-летие высадки союзников в Нормандии, пишут СМИ - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:07 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/normandiya-1949492904.html
Россию не пригласят на 80-летие высадки союзников в Нормандии, пишут СМИ
Россию не пригласят на 80-летие высадки союзников в Нормандии, пишут СМИ - РИА Новости, 30.05.2024
Россию не пригласят на 80-летие высадки союзников в Нормандии, пишут СМИ
Россия не будет приглашена на празднование 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии в память об операции 6 июня 1944 года, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T19:07
2024-05-30T19:07
россия
нормандия
сша
артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)
анатолий антонов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155524/97/1555249760_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab8ab763c26b2b73e1073d07382c49ef.jpg
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Россия не будет приглашена на празднование 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии в память об операции 6 июня 1944 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники. "Россию не пригласят на 80-ю годовщину высадки "День Д" 1944 года", - говорится в сообщении агентства. Высадка в Нормандии сил США, Великобритании и Канады состоялась 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили около 10 тысяч человек, 2,5 тысячи из них - американские солдаты. В Курской битве с июля по август 1943 года, к примеру, участвовали более миллиона военнослужащих Красной армии, потери исчислялись сотнями тысяч. Агентство Франс Пресс в середине апреля со ссылкой на организаторов церемонии во Франции, компанию Mission Libération, сообщило, что Россия приглашена на празднование 80-летия операции в Нормандии. Однако, как сообщил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников, до сих пор ни в МИД России, ни в посольство РФ в Париже никаких приглашений не поступало. О том, что США исключают Советский Союз из числа победителей в борьбе с фашизмом, но преувеличивают свою роль, заявлял ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. В Совбезе РФ говорили, что англосаксы с союзниками стараются принизить подвиг советского народа в победе над фашизмом, пытаясь расшатать ситуацию в России. При этом президент РФ Владимир Путин, выступая на параде Победы, подчеркивал, что Россия никогда не принижала значимость второго фронта и помощи союзников в годы Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20240528/bayden-1949023835.html
https://ria.ru/20240518/politico-1946854302.html
россия
нормандия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155524/97/1555249760_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_584940c306ed25b2d01eab54f166693e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нормандия, сша, артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф), анатолий антонов, владимир путин
Россия, Нормандия, США, Артем Студенников (директор первого европейского департамента МИД РФ), Анатолий Антонов, Владимир Путин
Россию не пригласят на 80-летие высадки союзников в Нормандии, пишут СМИ

Reuters: Россию не пригласят на 80-ю годовщину высадки "День Д" в Нормандии

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкМемориальный комплекс на пляже "Омаха", месте высадки союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны
Мемориальный комплекс на пляже Омаха, месте высадки союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Мемориальный комплекс на пляже "Омаха", месте высадки союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Россия не будет приглашена на празднование 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии в память об операции 6 июня 1944 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники.
"Россию не пригласят на 80-ю годовщину высадки "День Д" 1944 года", - говорится в сообщении агентства.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Байден посетит Францию на годовщину высадки союзников в Нормандии
28 мая, 23:47
Высадка в Нормандии сил США, Великобритании и Канады состоялась 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили около 10 тысяч человек, 2,5 тысячи из них - американские солдаты. В Курской битве с июля по август 1943 года, к примеру, участвовали более миллиона военнослужащих Красной армии, потери исчислялись сотнями тысяч.
Агентство Франс Пресс в середине апреля со ссылкой на организаторов церемонии во Франции, компанию Mission Libération, сообщило, что Россия приглашена на празднование 80-летия операции в Нормандии. Однако, как сообщил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников, до сих пор ни в МИД России, ни в посольство РФ в Париже никаких приглашений не поступало.
О том, что США исключают Советский Союз из числа победителей в борьбе с фашизмом, но преувеличивают свою роль, заявлял ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. В Совбезе РФ говорили, что англосаксы с союзниками стараются принизить подвиг советского народа в победе над фашизмом, пытаясь расшатать ситуацию в России. При этом президент РФ Владимир Путин, выступая на параде Победы, подчеркивал, что Россия никогда не принижала значимость второго фронта и помощи союзников в годы Великой Отечественной войны.
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
Тревожно. Решение Франции по России вызвало переполох на Западе
18 мая, 11:10
 
РоссияНормандияСШААртем Студенников (директор первого европейского департамента МИД РФ)Анатолий АнтоновВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала