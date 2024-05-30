https://ria.ru/20240530/normandiya-1949492904.html
Россию не пригласят на 80-летие высадки союзников в Нормандии, пишут СМИ
Россию не пригласят на 80-летие высадки союзников в Нормандии, пишут СМИ - РИА Новости, 30.05.2024
Россию не пригласят на 80-летие высадки союзников в Нормандии, пишут СМИ
Россия не будет приглашена на празднование 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии в память об операции 6 июня 1944 года, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T19:07
2024-05-30T19:07
2024-05-30T19:07
россия
нормандия
сша
артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)
анатолий антонов
владимир путин
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Россия не будет приглашена на празднование 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии в память об операции 6 июня 1944 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники. "Россию не пригласят на 80-ю годовщину высадки "День Д" 1944 года", - говорится в сообщении агентства. Высадка в Нормандии сил США, Великобритании и Канады состоялась 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили около 10 тысяч человек, 2,5 тысячи из них - американские солдаты. В Курской битве с июля по август 1943 года, к примеру, участвовали более миллиона военнослужащих Красной армии, потери исчислялись сотнями тысяч. Агентство Франс Пресс в середине апреля со ссылкой на организаторов церемонии во Франции, компанию Mission Libération, сообщило, что Россия приглашена на празднование 80-летия операции в Нормандии. Однако, как сообщил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников, до сих пор ни в МИД России, ни в посольство РФ в Париже никаких приглашений не поступало. О том, что США исключают Советский Союз из числа победителей в борьбе с фашизмом, но преувеличивают свою роль, заявлял ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. В Совбезе РФ говорили, что англосаксы с союзниками стараются принизить подвиг советского народа в победе над фашизмом, пытаясь расшатать ситуацию в России. При этом президент РФ Владимир Путин, выступая на параде Победы, подчеркивал, что Россия никогда не принижала значимость второго фронта и помощи союзников в годы Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20240528/bayden-1949023835.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нормандия, сша, артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф), анатолий антонов, владимир путин
Россия, Нормандия, США, Артем Студенников (директор первого европейского департамента МИД РФ), Анатолий Антонов, Владимир Путин
Россию не пригласят на 80-летие высадки союзников в Нормандии, пишут СМИ
Reuters: Россию не пригласят на 80-ю годовщину высадки "День Д" в Нормандии
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости.
Россия не будет приглашена на празднование 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии в память об операции 6 июня 1944 года, передает агентство Рейтер
со ссылкой на дипломатические источники.
"Россию не пригласят на 80-ю годовщину высадки "День Д" 1944 года", - говорится в сообщении агентства.
Высадка в Нормандии сил США, Великобритании и Канады состоялась 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили около 10 тысяч человек, 2,5 тысячи из них - американские солдаты. В Курской битве с июля по август 1943 года, к примеру, участвовали более миллиона военнослужащих Красной армии, потери исчислялись сотнями тысяч.
Агентство Франс Пресс в середине апреля со ссылкой на организаторов церемонии во Франции, компанию Mission Libération, сообщило, что Россия приглашена на празднование 80-летия операции в Нормандии. Однако, как сообщил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников, до сих пор ни в МИД России, ни в посольство РФ в Париже никаких приглашений не поступало.
О том, что США исключают Советский Союз из числа победителей в борьбе с фашизмом, но преувеличивают свою роль, заявлял ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. В Совбезе РФ говорили, что англосаксы с союзниками стараются принизить подвиг советского народа в победе над фашизмом, пытаясь расшатать ситуацию в России. При этом президент РФ Владимир Путин, выступая на параде Победы, подчеркивал, что Россия никогда не принижала значимость второго фронта и помощи союзников в годы Великой Отечественной войны.