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Самарские ученые испытывают биотопливные смеси для газотурбинных двигателей - РИА Новости, 30.05.2024
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09:33 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/nauka-1949274920.html
Самарские ученые испытывают биотопливные смеси для газотурбинных двигателей
Самарские ученые испытывают биотопливные смеси для газотурбинных двигателей - РИА Новости, 30.05.2024
Самарские ученые испытывают биотопливные смеси для газотурбинных двигателей
Ученые Самарского университета имени Королева впервые начали испытания авиатоплива с различными биокомпонентами на малоразмерных газотурбинных двигателях, чтобы РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T09:33
2024-05-30T09:33
самарский университет
общество
наука
университетская наука
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САМАРА, 30 мая — РИА Новости. Ученые Самарского университета имени Королева впервые начали испытания авиатоплива с различными биокомпонентами на малоразмерных газотурбинных двигателях, чтобы найти наиболее эффективные и экологичные биотопливные смеси, сообщили журналистам в пресс-службе вуза. "В ходе испытаний, которые, как планируется, продлятся более семи месяцев, ученые экспериментально определят влияние биотоплива на характеристики двигателя, что позволит найти наиболее эффективные и экологичные биотопливные смеси и составить рецептуру оптимального топлива будущего. Испытания проводятся на малоразмерных газотурбинных двигателях (МГТД), в том числе собственной разработки (МГТД "Колибри")", — рассказали в пресс-службе Самарского университета. На основе таких компактных двигателей можно создавать мобильные энергоустановки и небольшие скоростные летательные аппараты. Эксперименты проводят на специальном испытательном стенде в лаборатории вуза. Двигатель запускают на топливе с добавлением определенных биокомпонентов, в это время измерительная аппаратура фиксирует различные показатели рабочих процессов. Для первых экспериментов в качестве биокомпонентов используют различные спирты, кетоны, альдегиды и эфиры, в качестве базового топлива — стандартный авиационный керосин. По теоретическим расчетам, добавление в топливо этих биокомпонентов должно существенно снизить уровень вредных выбросов двигателя, в частности, выбросов сажи. Результаты испытаний должны показать, насколько именно удастся уменьшить выбросы, сохраняя при этом необходимую мощность и экономичность двигателя. Ученые планируют довести долю биодобавок в топливной смеси до 20-25%, а для некоторых компонентов — до 50%.
https://ria.ru/20240201/nauka-1924726867.html
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самарский университет, общество, наука, университетская наука, навигатор абитуриента
Самарский университет, Общество, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента

Самарские ученые испытывают биотопливные смеси для газотурбинных двигателей

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛабораторные исследования
Лабораторные исследования - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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САМАРА, 30 мая — РИА Новости. Ученые Самарского университета имени Королева впервые начали испытания авиатоплива с различными биокомпонентами на малоразмерных газотурбинных двигателях, чтобы найти наиболее эффективные и экологичные биотопливные смеси, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.
"В ходе испытаний, которые, как планируется, продлятся более семи месяцев, ученые экспериментально определят влияние биотоплива на характеристики двигателя, что позволит найти наиболее эффективные и экологичные биотопливные смеси и составить рецептуру оптимального топлива будущего. Испытания проводятся на малоразмерных газотурбинных двигателях (МГТД), в том числе собственной разработки (МГТД "Колибри")", — рассказали в пресс-службе Самарского университета.
На основе таких компактных двигателей можно создавать мобильные энергоустановки и небольшие скоростные летательные аппараты.
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Эксперименты проводят на специальном испытательном стенде в лаборатории вуза. Двигатель запускают на топливе с добавлением определенных биокомпонентов, в это время измерительная аппаратура фиксирует различные показатели рабочих процессов. Для первых экспериментов в качестве биокомпонентов используют различные спирты, кетоны, альдегиды и эфиры, в качестве базового топлива — стандартный авиационный керосин.
По теоретическим расчетам, добавление в топливо этих биокомпонентов должно существенно снизить уровень вредных выбросов двигателя, в частности, выбросов сажи. Результаты испытаний должны показать, насколько именно удастся уменьшить выбросы, сохраняя при этом необходимую мощность и экономичность двигателя. Ученые планируют довести долю биодобавок в топливной смеси до 20-25%, а для некоторых компонентов — до 50%.
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