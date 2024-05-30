https://ria.ru/20240530/nalogi-1949243704.html

Правительство рассмотрит налоговые изменения, предлагаемые Минфином

Правительство рассмотрит налоговые изменения, предлагаемые Минфином - РИА Новости, 30.05.2024

Правительство рассмотрит налоговые изменения, предлагаемые Минфином

Правительство России в четверг, 30 мая, рассмотрит проект изменений в налоговую систему страны, предлагаемый Минфином, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T00:14

2024-05-30T00:14

2024-05-30T00:14

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Правительство России в четверг, 30 мая, рассмотрит проект изменений в налоговую систему страны, предлагаемый Минфином, сообщила пресс-служба правительства. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проектах федеральных законов "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", - говорится в повестке к заседанию правительства в четверг. Также на заседании кабмина будет рассмотрен проект федерального закона об исполнении федерального бюджета за 2023 год. Минфин во вторник предложил ряд изменений в налоговую систему России, среди которых - расширенная прогрессия НДФЛ. Существующая базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 миллиона рублей в год, затем она будет плавно повышаться до 15% на доход до 5 миллионов, 18% - на доход до 20 миллионов, 20% - на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины предлагается облагать по самой высокой ставке 22%. По расчетам министерства, прогрессивный НДФЛ не коснется подавляющей части населения России - увеличение ставки может затронуть только 2 миллиона человек с доходом выше 200 тысяч рублей в месяц, это 3,2% работающего населения страны. В том числе Минфин РФ предлагает повысить ставку налога на прибыль компаний с 20% до 25%, при этом сохранив "дедушкину оговорку" - принцип защиты инвестора от изменения налогового законодательства. Помимо этого, предложено усовершенствовать акцизное налогообложение по ряду категорий товаров, повысить порог для УСН и ввести НДС для 3,2% плательщиков, а также ряд других изменений. Минфин РФ оценил дополнительные доходы бюджетной системы РФ от налоговых изменений в 2,6 триллиона рублей в 2025 году, из них 1,6 триллиона рублей от повышения налога на прибыль до 25% и 533 миллиарда рублей от расширения прогрессии по НДФЛ с учетом всех вычетов.

https://ria.ru/20240208/ndfl-1926267104.html

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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)