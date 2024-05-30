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Правительство рассмотрит налоговые изменения, предлагаемые Минфином - РИА Новости, 30.05.2024
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https://ria.ru/20240530/nalogi-1949243704.html
Правительство рассмотрит налоговые изменения, предлагаемые Минфином
Правительство рассмотрит налоговые изменения, предлагаемые Минфином - РИА Новости, 30.05.2024
Правительство рассмотрит налоговые изменения, предлагаемые Минфином
Правительство России в четверг, 30 мая, рассмотрит проект изменений в налоговую систему страны, предлагаемый Минфином, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T00:14
2024-05-30T00:14
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Правительство России в четверг, 30 мая, рассмотрит проект изменений в налоговую систему страны, предлагаемый Минфином, сообщила пресс-служба правительства. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проектах федеральных законов "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", - говорится в повестке к заседанию правительства в четверг. Также на заседании кабмина будет рассмотрен проект федерального закона об исполнении федерального бюджета за 2023 год. Минфин во вторник предложил ряд изменений в налоговую систему России, среди которых - расширенная прогрессия НДФЛ. Существующая базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 миллиона рублей в год, затем она будет плавно повышаться до 15% на доход до 5 миллионов, 18% - на доход до 20 миллионов, 20% - на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины предлагается облагать по самой высокой ставке 22%. По расчетам министерства, прогрессивный НДФЛ не коснется подавляющей части населения России - увеличение ставки может затронуть только 2 миллиона человек с доходом выше 200 тысяч рублей в месяц, это 3,2% работающего населения страны. В том числе Минфин РФ предлагает повысить ставку налога на прибыль компаний с 20% до 25%, при этом сохранив "дедушкину оговорку" - принцип защиты инвестора от изменения налогового законодательства. Помимо этого, предложено усовершенствовать акцизное налогообложение по ряду категорий товаров, повысить порог для УСН и ввести НДС для 3,2% плательщиков, а также ряд других изменений. Минфин РФ оценил дополнительные доходы бюджетной системы РФ от налоговых изменений в 2,6 триллиона рублей в 2025 году, из них 1,6 триллиона рублей от повышения налога на прибыль до 25% и 533 миллиарда рублей от расширения прогрессии по НДФЛ с учетом всех вычетов.
https://ria.ru/20240208/ndfl-1926267104.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Правительство рассмотрит налоговые изменения, предлагаемые Минфином

Правительство 30 мая рассмотрит проект изменений в налоговую систему

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Правительство России в четверг, 30 мая, рассмотрит проект изменений в налоговую систему страны, предлагаемый Минфином, сообщила пресс-служба правительства.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проектах федеральных законов "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", - говорится в повестке к заседанию правительства в четверг.
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Также на заседании кабмина будет рассмотрен проект федерального закона об исполнении федерального бюджета за 2023 год.
Минфин во вторник предложил ряд изменений в налоговую систему России, среди которых - расширенная прогрессия НДФЛ. Существующая базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 миллиона рублей в год, затем она будет плавно повышаться до 15% на доход до 5 миллионов, 18% - на доход до 20 миллионов, 20% - на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины предлагается облагать по самой высокой ставке 22%.
По расчетам министерства, прогрессивный НДФЛ не коснется подавляющей части населения России - увеличение ставки может затронуть только 2 миллиона человек с доходом выше 200 тысяч рублей в месяц, это 3,2% работающего населения страны.
В том числе Минфин РФ предлагает повысить ставку налога на прибыль компаний с 20% до 25%, при этом сохранив "дедушкину оговорку" - принцип защиты инвестора от изменения налогового законодательства. Помимо этого, предложено усовершенствовать акцизное налогообложение по ряду категорий товаров, повысить порог для УСН и ввести НДС для 3,2% плательщиков, а также ряд других изменений.
Минфин РФ оценил дополнительные доходы бюджетной системы РФ от налоговых изменений в 2,6 триллиона рублей в 2025 году, из них 1,6 триллиона рублей от повышения налога на прибыль до 25% и 533 миллиарда рублей от расширения прогрессии по НДФЛ с учетом всех вычетов.
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Вчера, 11:02
 
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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