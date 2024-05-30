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В Орловской области ограничили продажу алкоголя в общепите - РИА Новости, 30.05.2024
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16:19 30.05.2024 (обновлено: 17:11 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/nalivayki-1949424054.html
В Орловской области ограничили продажу алкоголя в общепите
В Орловской области ограничили продажу алкоголя в общепите - РИА Новости, 30.05.2024
В Орловской области ограничили продажу алкоголя в общепите
Депутаты Орловского областного совета народных депутатов приняли закон, ограничивающий с 21.00 до 10.00 время продажи алкогольной продукции в объектах общепита, РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T16:19
2024-05-30T17:11
общество
россия
андрей клычков
госдума рф
орловская область
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Депутаты Орловского областного совета народных депутатов приняли закон, ограничивающий с 21.00 до 10.00 время продажи алкогольной продукции в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах, сообщили в пресс-службе регионального законодательного органа. С 1 апреля в РФ вступил в силу федеральный закон, который расширил полномочия регионов в целях борьбы с "наливайками". Теперь регионы могут запрещать продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в псевдокафе, а также ограничивать время продажи алкоголя в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. В Госдуме рекомендовали регионам оперативно принять законы об ограничении времени работы мест розлива алкогольной продукции в преддверии летнего сезона. "Принято решение ограничить с 21.00 до 10.00 реализацию алкогольной продукции в объектах общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, при условии их нахождения в жилых зонах. Также решено сохранить ограничения розничной продажи алкогольной продукции в магазинах с 21.00 до 10.00", – говорится в сообщении. Отмечается, что решение было принято в результате длительных обсуждений, после проведения онлайн-опроса жителей области и с учетом предложений от представителей органов власти, бизнес-сообщества и общественных организаций. "Считаю, что принятое нами решение позволит решить давнюю проблему "наливаек". Вводя временные ограничения на реализацию алкогольной продукции в объектах общественного питания, мы тем самым защищаем покой и комфорт наших жителей, проживающих по соседству с такими заведениями", — отметил председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский, слова которого приводит пресс-служба. Ранее сообщалось, что орловским депутатам рекомендовал законодательно ограничить работу "наливаек" губернатор области Андрей Клычков.
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общество, россия, андрей клычков, госдума рф, орловская область
Общество, Россия, Андрей Клычков, Госдума РФ, Орловская область
В Орловской области ограничили продажу алкоголя в общепите

Орловские депутаты приняли закон, ограничивающий продажу алкоголя в общепитах

© РИА Новости / Юлий Ахромеев | Перейти в медиабанкГород Орел
Город Орел - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Юлий Ахромеев
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Депутаты Орловского областного совета народных депутатов приняли закон, ограничивающий с 21.00 до 10.00 время продажи алкогольной продукции в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах, сообщили в пресс-службе регионального законодательного органа.
С 1 апреля в РФ вступил в силу федеральный закон, который расширил полномочия регионов в целях борьбы с "наливайками". Теперь регионы могут запрещать продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в псевдокафе, а также ограничивать время продажи алкоголя в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. В Госдуме рекомендовали регионам оперативно принять законы об ограничении времени работы мест розлива алкогольной продукции в преддверии летнего сезона.
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"Принято решение ограничить с 21.00 до 10.00 реализацию алкогольной продукции в объектах общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, при условии их нахождения в жилых зонах. Также решено сохранить ограничения розничной продажи алкогольной продукции в магазинах с 21.00 до 10.00", – говорится в сообщении.
Отмечается, что решение было принято в результате длительных обсуждений, после проведения онлайн-опроса жителей области и с учетом предложений от представителей органов власти, бизнес-сообщества и общественных организаций.
"Считаю, что принятое нами решение позволит решить давнюю проблему "наливаек". Вводя временные ограничения на реализацию алкогольной продукции в объектах общественного питания, мы тем самым защищаем покой и комфорт наших жителей, проживающих по соседству с такими заведениями", — отметил председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский, слова которого приводит пресс-служба.
Ранее сообщалось, что орловским депутатам рекомендовал законодательно ограничить работу "наливаек" губернатор области Андрей Клычков.
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