https://ria.ru/20240530/nagrady-1949423300.html
Путин вручает государственные награды в Кремле. Прямая трансляция
Путин вручает государственные награды в Кремле. Прямая трансляция - РИА Новости, 30.05.2024
Путин вручает государственные награды в Кремле. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин вручает высшие государственные награды. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T16:26
2024-05-30T16:26
2024-05-30T16:26
политика
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин вручает высшие государственные награды.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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4.7
96
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Путин вручает высшие государственные награды
Путин вручает высшие государственные награды
2024-05-30T16:26
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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4.7
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политика, россия, владимир путин, видео
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин вручает государственные награды в Кремле. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин вручает высшие государственные награды.
2024-05-30T16:26
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PT74M16S
Президент России Владимир Путин вручает высшие государственные награды.