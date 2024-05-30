Рейтинг@Mail.ru
Путин вручает государственные награды в Кремле. Прямая трансляция - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:26 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/nagrady-1949423300.html
Путин вручает государственные награды в Кремле. Прямая трансляция
Путин вручает государственные награды в Кремле. Прямая трансляция - РИА Новости, 30.05.2024
Путин вручает государственные награды в Кремле. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин вручает высшие государственные награды. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T16:26
2024-05-30T16:26
политика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949325125_0:0:1025:576_1920x0_80_0_0_e4a958e77236798d48ec2aedd279ce00.jpg
Президент России Владимир Путин вручает высшие государственные награды.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин вручает высшие государственные награды
Путин вручает высшие государственные награды
2024-05-30T16:26
true
PT74M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949325125_0:0:899:674_1920x0_80_0_0_e1a9c83090795bc89633241d9447b499.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, видео
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин вручает государственные награды в Кремле. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин вручает высшие государственные награды.
2024-05-30T16:26
true
PT74M16S

Путин вручает государственные награды в Кремле. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин вручает высшие государственные награды.
 
ПолитикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала