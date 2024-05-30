https://ria.ru/20240530/nagrady-1949244065.html

Путин вручит в Кремле высшие государственные награды

Путин вручит в Кремле высшие государственные награды - РИА Новости, 30.05.2024

Путин вручит в Кремле высшие государственные награды

Президент России Владимир Путин в четверг вручит высшие государственные награды за заслуги в разных областях, в церемонии примут участие более тридцати... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T00:18

2024-05-30T00:18

2024-05-30T00:18

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг вручит высшие государственные награды за заслуги в разных областях, в церемонии примут участие более тридцати награжденных орденами, медалями и почетными званиями, сообщили в пресс-службе Кремля. Торжественное мероприятие с участием президента РФ состоится в Екатерининском зале Кремля. Глава государства вручит награды военным, летчикам-космонавтам, представителям общественных организаций и государственным деятелям, известным артистам, деятелям культуры и искусства, спортсменам, журналистам, многодетным матерям, работникам здравоохранения и промышленности. Кроме того, Путин в четверг в режиме видеоконференции проведет встречу с многодетными семьями из разных регионов страны. На связь с президентом выйдут семьи, в которых родители награждены орденом "Родительская слава" или мамы удостоены звания "Мать-героиня". Встреча со 100-летним Героем России В мае Путин подписал 30-страничный указ "О награждении государственными наградами Российской Федерации", которым, в частности, присвоил звание Героя Российской Федерации столетнему ветерану из Дагестана Ибрагим-Паше Садыкову. Он был отмечен высокой наградой "за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, большой вклад в патриотическое воспитание молодежи". Накануне мэр Махачкалы Юсуп Умавов заявлял, что Ибрагим-Паша Садыков встретится в Москве с президентом России. В пресс-службе администрации Махачкалы сообщали РИА Новости, что ветеран уже улетел в Москву, а встреча, скорее всего, состоится 30 мая. Ибрагим-Паша Садыков родился 12 января 1924 года в селе Рутул Рутульского района Дагестана. На фронт отправился добровольцем в 1941 году. Участвовал в том числе в битве за Сталинград и Курской битве, несколько раз был ранен. За мужество и героизм, проявленные на фронтах, Садыков награжден орденами Славы II и III степени, Отечественной войны I степени, медалями "За отвагу", "За освобождение Варшавы", "За победу над Германией", медалью Жукова и другими. Подростки, спасшие людей в "Крокусе" Тем же указом Путин наградил орденом Мужества губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, "за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга". Ранее лидер эсэров Сергей Миронов предложил президенту рассмотреть вопрос о присуждении Гладкову госнаграды, отметив, что в регионе удалось провести президентские выборы в "беспрецедентных условиях", когда украинцы обстреливали регион и безуспешно пытались запугать жителей. Кроме того, Путин тогда присвоил медали "За спасение погибавших" школьникам Артему Донскову и Исламу Халилову, а также студенту колледжа при РАНХиГС Никите Иванову. Они помогли эвакуировать людей через служебные выходы во время теракта в "Крокус сити холле". Подмосковные подростки, которые подрабатывали в "Крокус сити холле" гардеробщиками в свободное от учебы время, смогли вывести из здания около ста человек, а после них через этот же выход спаслись еще пара сотен зрителей. Возрождение советской традицииПоследний указ о награждении государственными наградами был опубликован накануне, 29 мая. Глава государства присвоил звание "Мать-героиня" Ольге Кузнецовой из Кемеровской области и Ирине Хохловой из Псковской области. Кроме того, 21 семья из разных субъектов РФ были удостоены орденов и медалей ордена "Родительская слава". Звание "Мать-героиня" было введено президентом в 2022 году для родивших и воспитавших десять и более детей. Президент отмечал, что звание "Мать-героиня" присваивалось еще во времена СССР, а в наши дни постепенно возрождаются "традиции большой, многодетной семьи". Вместе с тем Путин неоднократно указывал на сложную демографическую ситуацию в РФ. Так, в апреле президент РФ отмечал, что повышение рождаемости является приоритетной общенациональной задачей для России. Для этого Путин призвал использовать потенциал всех уровней власти, институтов гражданского общества и СМИ. По словам российского лидера, этой работе должны способствовать инициативы в разных сферах, включая здравоохранение, образование, благоустройство и экономику.

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https://ria.ru/20240527/zyuganov-1948757464.html

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