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Открытые бассейны заработают в Москве 1 июня - РИА Новости, 30.05.2024
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11:51 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/moskva-1949310875.html
Открытые бассейны заработают в Москве 1 июня
Открытые бассейны заработают в Москве 1 июня - РИА Новости, 30.05.2024
Открытые бассейны заработают в Москве 1 июня
Городские бассейны под открытым небом заработают в Москве 1 июня, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T11:51
2024-05-30T11:51
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Городские бассейны под открытым небом заработают в Москве 1 июня, сообщается на сайте мэра и правительства. "Первого июня в парках и на фестивальных площадках проекта "Московские сезоны" заработают городские бассейны под открытым небом. Они откроются в рамках фестиваля "Лето в Москве"... Первого июня бассейны откроются на 18 площадках. В течение лета их количество увеличится", - говорится в сообщении на сайте. Отмечается, что в современных зонах отдыха предусмотрели необходимую инфраструктуру, позаботились о комфорте и безопасности гостей. Бассейны будут работать весь летний сезон в хорошую погоду на фестивальных площадках и в парках "Митино", "Ходынское поле", "Дубки", "Сокольники", "Красная Пресня", и в парке 50-летия Октября.
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городское хозяйство москвы, москва, "сокольники"
Городское хозяйство Москвы, Москва, "Сокольники"
Открытые бассейны заработают в Москве 1 июня

Городские бассейны под открытым небом заработают в Москве 1 июня

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБассейн под открытым небом "Чайка" в Москве
Бассейн под открытым небом Чайка в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Бассейн под открытым небом "Чайка" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Городские бассейны под открытым небом заработают в Москве 1 июня, сообщается на сайте мэра и правительства.
"Первого июня в парках и на фестивальных площадках проекта "Московские сезоны" заработают городские бассейны под открытым небом. Они откроются в рамках фестиваля "Лето в Москве"... Первого июня бассейны откроются на 18 площадках. В течение лета их количество увеличится", - говорится в сообщении на сайте.
Отмечается, что в современных зонах отдыха предусмотрели необходимую инфраструктуру, позаботились о комфорте и безопасности гостей. Бассейны будут работать весь летний сезон в хорошую погоду на фестивальных площадках и в парках "Митино", "Ходынское поле", "Дубки", "Сокольники", "Красная Пресня", и в парке 50-летия Октября.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
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27 мая, 08:32
 
Городское хозяйство МосквыМосква"Сокольники"
 
 
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