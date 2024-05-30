https://ria.ru/20240530/moskva-1949310875.html

Открытые бассейны заработают в Москве 1 июня

Открытые бассейны заработают в Москве 1 июня - РИА Новости, 30.05.2024

Открытые бассейны заработают в Москве 1 июня

Городские бассейны под открытым небом заработают в Москве 1 июня, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T11:51

2024-05-30T11:51

2024-05-30T11:51

городское хозяйство москвы

москва

"сокольники"

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Городские бассейны под открытым небом заработают в Москве 1 июня, сообщается на сайте мэра и правительства. "Первого июня в парках и на фестивальных площадках проекта "Московские сезоны" заработают городские бассейны под открытым небом. Они откроются в рамках фестиваля "Лето в Москве"... Первого июня бассейны откроются на 18 площадках. В течение лета их количество увеличится", - говорится в сообщении на сайте. Отмечается, что в современных зонах отдыха предусмотрели необходимую инфраструктуру, позаботились о комфорте и безопасности гостей. Бассейны будут работать весь летний сезон в хорошую погоду на фестивальных площадках и в парках "Митино", "Ходынское поле", "Дубки", "Сокольники", "Красная Пресня", и в парке 50-летия Октября.

https://ria.ru/20240527/sezony-1948524913.html

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городское хозяйство москвы, москва, "сокольники"