https://ria.ru/20240530/moldaviya-1949501006.html

Молдавия ужесточила процедуру выдачи гражданства

Молдавия ужесточила процедуру выдачи гражданства - РИА Новости, 30.05.2024

Молдавия ужесточила процедуру выдачи гражданства

Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил в первом чтении поправки в закон о гражданстве, которые будут препятствовать его выдаче определенным группам... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T19:45

2024-05-30T19:45

2024-05-30T19:45

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КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил в первом чтении поправки в закон о гражданстве, которые будут препятствовать его выдаче определенным группам лиц, сообщила пресс-служба законодательного органа. "Парламент проголосовал в первом чтении за проект о внесении изменений в закон о гражданстве Молдавии. В законодательство включены более строгие правила, направленные на исключение уязвимостей и рисков для государственной безопасности и общественного порядка", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте парламента. Авторы законопроекта отметили, что за последние два года наблюдается рост числа претендентов на получение молдавского гражданства, особенно лицами с Украины и из России. Поправки предполагают, что получить гражданство Молдавии не смогут лица, которые в период рассмотрения ходатайства отбывают или должны отбыть уголовное наказание, имеют непогашенную судимость или находятся под уголовным преследованием. Кроме того, будет выдаваться отказ в получении гражданства лицам, которые подали документы с ложными данными. Заявки на получение гражданства будут согласовываться со Службой информации и безопасности.

https://ria.ru/20240516/shor-1946326188.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, украина, россия