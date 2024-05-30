https://ria.ru/20240530/moldaviya-1949501006.html
Молдавия ужесточила процедуру выдачи гражданства
Молдавия ужесточила процедуру выдачи гражданства - РИА Новости, 30.05.2024
Молдавия ужесточила процедуру выдачи гражданства
Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил в первом чтении поправки в закон о гражданстве, которые будут препятствовать его выдаче определенным группам... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T19:45
2024-05-30T19:45
2024-05-30T19:45
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КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил в первом чтении поправки в закон о гражданстве, которые будут препятствовать его выдаче определенным группам лиц, сообщила пресс-служба законодательного органа. "Парламент проголосовал в первом чтении за проект о внесении изменений в закон о гражданстве Молдавии. В законодательство включены более строгие правила, направленные на исключение уязвимостей и рисков для государственной безопасности и общественного порядка", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте парламента. Авторы законопроекта отметили, что за последние два года наблюдается рост числа претендентов на получение молдавского гражданства, особенно лицами с Украины и из России. Поправки предполагают, что получить гражданство Молдавии не смогут лица, которые в период рассмотрения ходатайства отбывают или должны отбыть уголовное наказание, имеют непогашенную судимость или находятся под уголовным преследованием. Кроме того, будет выдаваться отказ в получении гражданства лицам, которые подали документы с ложными данными. Заявки на получение гражданства будут согласовываться со Службой информации и безопасности.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, молдавия, украина, россия
В мире, Молдавия, Украина, Россия
Молдавия ужесточила процедуру выдачи гражданства
Парламент Молдавии одобрил в первом чтении поправки в закон о гражданстве
КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил в первом чтении поправки в закон о гражданстве, которые будут препятствовать его выдаче определенным группам лиц, сообщила пресс-служба законодательного органа.
«
"Парламент проголосовал в первом чтении за проект о внесении изменений в закон о гражданстве Молдавии. В законодательство включены более строгие правила, направленные на исключение уязвимостей и рисков для государственной безопасности и общественного порядка", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте парламента.
Авторы законопроекта отметили, что за последние два года наблюдается рост числа претендентов на получение молдавского гражданства, особенно лицами с Украины
и из России
.
Поправки предполагают, что получить гражданство Молдавии не смогут лица, которые в период рассмотрения ходатайства отбывают или должны отбыть уголовное наказание, имеют непогашенную судимость или находятся под уголовным преследованием. Кроме того, будет выдаваться отказ в получении гражданства лицам, которые подали документы с ложными данными. Заявки на получение гражданства будут согласовываться со Службой информации и безопасности.