https://ria.ru/20240530/moldaviya-1949487691.html

Молдавский парламент принял проект о переподчинении судов Гагаузии

Молдавский парламент принял проект о переподчинении судов Гагаузии - РИА Новости, 30.05.2024

Молдавский парламент принял проект о переподчинении судов Гагаузии

Молдавский парламент принял в четверг в окончательном чтении законопроект о пересмотре судебной системы, которая предполагает возможность выведения судов... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T18:50

2024-05-30T18:50

2024-05-30T18:50

в мире

молдавия

гагаузия

кишинев

игорь гросу

евгения гуцул

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КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Молдавский парламент принял в четверг в окончательном чтении законопроект о пересмотре судебной системы, которая предполагает возможность выведения судов Гагаузии из подчинения автономии, заявил глава законодательного органа Игорь Гросу. Парламент Молдавии 12 апреля принял в первом чтении ряд поправок в законодательство, касающиеся реорганизации судебных инстанций в стране. Авторы инициативы отметили, что реформа не направлена на изменение количества судей или работников судов первой инстанции и апелляционных палат, они продолжат работать на прежних местах, но с административной точки зрения они будут подчиняться судам близлежащих районов. На заседании парламента в четверг от лица парламентской группы блока "Победа" Александр Суходольский выступил с инициативой снять с повестки дня этот законопроект, предусматривающий, по его словам, фактическую ликвидацию судов в Гагаузской автономии, однако парламентское большинство отклонило запрос оппозиции. "Проект закона о пересмотре судебной карты одобрен во втором чтении голосами 61 депутата", - заявил Гросу. Депутат парламента от блока коммунистов и социалистов Федор Гагауз предлагал сохранить статус судов в Чадыр-Лунге и Вулканештах, а также Апелляционную палату в Комрате. Его инициативы не получила необходимой поддержки. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20240525/moldavia-1948361160.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

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кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, игорь гросу, евгения гуцул