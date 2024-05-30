Рейтинг@Mail.ru
Молдавский парламент принял проект о переподчинении судов Гагаузии - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:50 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/moldaviya-1949487691.html
Молдавский парламент принял проект о переподчинении судов Гагаузии
Молдавский парламент принял проект о переподчинении судов Гагаузии - РИА Новости, 30.05.2024
Молдавский парламент принял проект о переподчинении судов Гагаузии
Молдавский парламент принял в четверг в окончательном чтении законопроект о пересмотре судебной системы, которая предполагает возможность выведения судов... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T18:50
2024-05-30T18:50
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
игорь гросу
евгения гуцул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg
КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Молдавский парламент принял в четверг в окончательном чтении законопроект о пересмотре судебной системы, которая предполагает возможность выведения судов Гагаузии из подчинения автономии, заявил глава законодательного органа Игорь Гросу. Парламент Молдавии 12 апреля принял в первом чтении ряд поправок в законодательство, касающиеся реорганизации судебных инстанций в стране. Авторы инициативы отметили, что реформа не направлена на изменение количества судей или работников судов первой инстанции и апелляционных палат, они продолжат работать на прежних местах, но с административной точки зрения они будут подчиняться судам близлежащих районов. На заседании парламента в четверг от лица парламентской группы блока "Победа" Александр Суходольский выступил с инициативой снять с повестки дня этот законопроект, предусматривающий, по его словам, фактическую ликвидацию судов в Гагаузской автономии, однако парламентское большинство отклонило запрос оппозиции. "Проект закона о пересмотре судебной карты одобрен во втором чтении голосами 61 депутата", - заявил Гросу. Депутат парламента от блока коммунистов и социалистов Федор Гагауз предлагал сохранить статус судов в Чадыр-Лунге и Вулканештах, а также Апелляционную палату в Комрате. Его инициативы не получила необходимой поддержки. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20240525/moldavia-1948361160.html
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html
молдавия
гагаузия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_203:0:2000:1348_1920x0_80_0_0_713d7f62249147fc350d782a9815e6b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, игорь гросу, евгения гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Игорь Гросу, Евгения Гуцул
Молдавский парламент принял проект о переподчинении судов Гагаузии

Парламент Молдавии одобрил законопроект о пересмотре судебной системы

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Молдавский парламент принял в четверг в окончательном чтении законопроект о пересмотре судебной системы, которая предполагает возможность выведения судов Гагаузии из подчинения автономии, заявил глава законодательного органа Игорь Гросу.
Парламент Молдавии 12 апреля принял в первом чтении ряд поправок в законодательство, касающиеся реорганизации судебных инстанций в стране. Авторы инициативы отметили, что реформа не направлена на изменение количества судей или работников судов первой инстанции и апелляционных палат, они продолжат работать на прежних местах, но с административной точки зрения они будут подчиняться судам близлежащих районов. На заседании парламента в четверг от лица парламентской группы блока "Победа" Александр Суходольский выступил с инициативой снять с повестки дня этот законопроект, предусматривающий, по его словам, фактическую ликвидацию судов в Гагаузской автономии, однако парламентское большинство отклонило запрос оппозиции.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
Оппозиция Молдавии опротестует решения, принятые без главы Гагаузии
25 мая, 20:07
"Проект закона о пересмотре судебной карты одобрен во втором чтении голосами 61 депутата", - заявил Гросу.
Депутат парламента от блока коммунистов и социалистов Федор Гагауз предлагал сохранить статус судов в Чадыр-Лунге и Вулканештах, а также Апелляционную палату в Комрате. Его инициативы не получила необходимой поддержки.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Участники акции протеста против введения Молдовой таможенных пошлин для предприятий Приднестровья - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Обвинят Россию: ради ЕС разваливают еще одну страну
11 марта, 08:00
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневИгорь ГросуЕвгения Гуцул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала