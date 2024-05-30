https://ria.ru/20240530/moldaviya-1949450648.html

Молдавия ратифицировала соглашение об оборонном сотрудничестве с Францией

Молдавия ратифицировала соглашение об оборонном сотрудничестве с Францией - РИА Новости, 30.05.2024

Молдавия ратифицировала соглашение об оборонном сотрудничестве с Францией

Парламент Молдавии ратифицировал соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с Францией, заявил в четверг глава законодательного органа республики Игорь Гросу. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T17:19

2024-05-30T17:19

2024-05-30T17:19

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эммануэль макрон

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КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Парламент Молдавии ратифицировал соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с Францией, заявил в четверг глава законодательного органа республики Игорь Гросу. Соглашение между правительствами Молдавии и Франции о сотрудничестве в сфере обороны было подписано в Париже 7 марта 2024 года. Это уже второе аналогичное соглашение между странами. Первое было подписано в 1998 году. Парламент ратифицировал соглашение в первом чтении 25 апреля. "Законопроект о ратификации соглашения о сотрудничестве между Молдавией и Францией в сфере обороны одобрен во втором (финальном - ред.) чтении голосами 54 депутатов", - заявил Гросу. Соглашение предусматривает, что стороны будут сотрудничать в таких областях, как оборонная политика, организация и функционирование вооруженных сил, обучение, в том числе лингвистическое, совместное развертывание и участие в международных миссиях и операциях, включая миротворческие и гуманитарные операции, военные информационные технологии и телекоммуникации, контроль и управление воздушным пространством, логистическая поддержка. В марте президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж в ближайшие месяцы откроет постоянную миссию по обороне в Кишиневе. Он отметил, что это лишь первый этап, который будет дополнен совместной работой в других областях, как, например, в борьбе против дезинформации и кибератак. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.

https://ria.ru/20240502/ucheniya-1943522106.html

https://ria.ru/20240530/moldaviya-1949392774.html

https://ria.ru/20240401/ucheniya-1937032044.html

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в мире, молдавия, франция, париж, игорь гросу, майя санду, эммануэль макрон, нато