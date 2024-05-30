https://ria.ru/20240530/moldaviya-1949392774.html

В Молдавии назвали тренировку российских миротворцев в ПМР провокацией

В Молдавии назвали тренировку российских миротворцев в ПМР провокацией - РИА Новости, 30.05.2024

В Молдавии назвали тренировку российских миротворцев в ПМР провокацией

Делегация Молдавии в Объединенной контрольной комиссии (ОКК), являющейся руководящим коллективным органом миротворческой операцией в Приднестровье, в четверг на РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T15:03

2024-05-30T15:03

2024-05-30T15:03

в мире

молдавия

россия

кишинев

объединенная контрольная комиссия (окк)

обсе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_ead57200d0eea63095a47f5884d88955.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Делегация Молдавии в Объединенной контрольной комиссии (ОКК), являющейся руководящим коллективным органом миротворческой операцией в Приднестровье, в четверг на заседании распространила заявление, в котором назвала провокацией недавнюю тренировку российских миротворцев, сообщили РИА Новости в пресс-центре ОКК. Российские миротворцы 28 мая провели практическую тренировку группы оперативного реагирования от военной комендатуры с привлечением бронированной техники (БТР) на миротворческом посту №8 южного участка зоны безопасности на окраине города Бендеры. "Делегация Республики Молдова расценивает эти действия воинского контингента миротворческих сил РФ как провокационные", - говорится в заявлении. В Кишиневе указали, что тренировка миротворцев прошла "без разрешения объединенного военного командования и согласования с ОКК". "Призываем делегацию Российской Федерации в ОКК и командование российского контингента миротворческих сил в дальнейшем строго руководствоваться и исполнять положения нормативных актов совместной миротворческой операции на реке Днестр. Только такой подход к выполнению своей миссии однозначно и реально будет способствовать мирному политическому решению приднестровского конфликта в Республике Молдова", - подчеркивается в документе. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240529/shor-1949162099.html

https://ria.ru/20240529/gutsul-1949110551.html

молдавия

россия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, россия, кишинев, объединенная контрольная комиссия (окк), обсе