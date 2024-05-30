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В Молдавии назвали тренировку российских миротворцев в ПМР провокацией - РИА Новости, 30.05.2024
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15:03 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/moldaviya-1949392774.html
В Молдавии назвали тренировку российских миротворцев в ПМР провокацией
В Молдавии назвали тренировку российских миротворцев в ПМР провокацией - РИА Новости, 30.05.2024
В Молдавии назвали тренировку российских миротворцев в ПМР провокацией
Делегация Молдавии в Объединенной контрольной комиссии (ОКК), являющейся руководящим коллективным органом миротворческой операцией в Приднестровье, в четверг на РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T15:03
2024-05-30T15:03
в мире
молдавия
россия
кишинев
объединенная контрольная комиссия (окк)
обсе
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ТИРАСПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Делегация Молдавии в Объединенной контрольной комиссии (ОКК), являющейся руководящим коллективным органом миротворческой операцией в Приднестровье, в четверг на заседании распространила заявление, в котором назвала провокацией недавнюю тренировку российских миротворцев, сообщили РИА Новости в пресс-центре ОКК. Российские миротворцы 28 мая провели практическую тренировку группы оперативного реагирования от военной комендатуры с привлечением бронированной техники (БТР) на миротворческом посту №8 южного участка зоны безопасности на окраине города Бендеры. "Делегация Республики Молдова расценивает эти действия воинского контингента миротворческих сил РФ как провокационные", - говорится в заявлении. В Кишиневе указали, что тренировка миротворцев прошла "без разрешения объединенного военного командования и согласования с ОКК". "Призываем делегацию Российской Федерации в ОКК и командование российского контингента миротворческих сил в дальнейшем строго руководствоваться и исполнять положения нормативных актов совместной миротворческой операции на реке Днестр. Только такой подход к выполнению своей миссии однозначно и реально будет способствовать мирному политическому решению приднестровского конфликта в Республике Молдова", - подчеркивается в документе. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240529/shor-1949162099.html
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в мире, молдавия, россия, кишинев, объединенная контрольная комиссия (окк), обсе
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Объединенная контрольная комиссия (ОКК), ОБСЕ
В Молдавии назвали тренировку российских миротворцев в ПМР провокацией

В ОКК Молдавии назвали тренировку российских миротворцев провокацией

© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Делегация Молдавии в Объединенной контрольной комиссии (ОКК), являющейся руководящим коллективным органом миротворческой операцией в Приднестровье, в четверг на заседании распространила заявление, в котором назвала провокацией недавнюю тренировку российских миротворцев, сообщили РИА Новости в пресс-центре ОКК.
Российские миротворцы 28 мая провели практическую тренировку группы оперативного реагирования от военной комендатуры с привлечением бронированной техники (БТР) на миротворческом посту №8 южного участка зоны безопасности на окраине города Бендеры.
«
"Делегация Республики Молдова расценивает эти действия воинского контингента миротворческих сил РФ как провокационные", - говорится в заявлении. В Кишиневе указали, что тренировка миротворцев прошла "без разрешения объединенного военного командования и согласования с ОКК".
"Призываем делегацию Российской Федерации в ОКК и командование российского контингента миротворческих сил в дальнейшем строго руководствоваться и исполнять положения нормативных актов совместной миротворческой операции на реке Днестр. Только такой подход к выполнению своей миссии однозначно и реально будет способствовать мирному политическому решению приднестровского конфликта в Республике Молдова", - подчеркивается в документе.
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Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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В миреМолдавияРоссияКишиневОбъединенная контрольная комиссия (ОКК)ОБСЕ
 
 
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