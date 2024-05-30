https://ria.ru/20240530/mobilizovannye-1949422836.html
Washington Post рассказала о подготовке украинских мобилизованных
Washington Post рассказала о подготовке украинских мобилизованных - РИА Новости, 30.05.2024
Washington Post рассказала о подготовке украинских мобилизованных
Украинские мобилизованные не обучены, не экипированы должным образом, и у них нет мотивации участвовать в боевых действиях против России, пишет издание... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T16:16
2024-05-30T16:16
2024-05-30T16:16
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Украинские мобилизованные не обучены, не экипированы должным образом, и у них нет мотивации участвовать в боевых действиях против России, пишет издание Washington Post со ссылкой на украинского чиновника. "Они не обучены, не мотивированы, не экипированы", - приводит издание слова украинского чиновника о мобилизованных. Как пишет газета, недавно принятый на Украине закон об усилении мобилизации не сможет в достаточной мере устранить острую нехватку военных. "Я бы не стал строить стратегию на основе того, что через год мы станем сильнее", - приводит издание слова одного из чиновников в Киеве. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240511/ukrainy-1945298608.html
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в мире, украина, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев
Washington Post рассказала о подготовке украинских мобилизованных
WP: украинские мобилизованные не обучены, не снаряжены и не хотят воевать