https://ria.ru/20240530/minoborony-1949358580.html
Российские войска нанесли поражение двум украинским бригадам в ДНР
Российские войска нанесли поражение двум украинским бригадам в ДНР - РИА Новости, 30.05.2024
Российские войска нанесли поражение двум украинским бригадам в ДНР
Военнослужащие российской группировки войск "Юг" нанесли поражение двум украинским бригадам в районах Константиновки и Нового, а также отразили контратаку в... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:40
2024-05-30T13:40
2024-05-30T13:40
специальная военная операция на украине
константиновка
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Юг" нанесли поражение двум украинским бригадам в районах Константиновки и Нового, а также отразили контратаку в районе Красного в ДНР, потери противника составили более 305 солдат, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 67-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка и Новый Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, в районе населенного пункта Красное Донецкой Народной Республики была отражена контратака подразделений 5-й штурмовой бригады ВСУ. "Противник потерял за сутки более 305 военнослужащих, танк, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства, 152-мм гаубицу Д-20, 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ. В сводке уточняется, что за сутки на данном направлении уничтожено четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.
https://ria.ru/20240527/minoborony-1948616085.html
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константиновка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские войска нанесли поражение двум украинским бригадам в ДНР
Минобороны: ВСУ потеряли более 305 военных в районе Константиновки и Нового