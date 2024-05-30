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Российские военные подразделения "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 30.05.2024
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13:15 30.05.2024 (обновлено: 13:21 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/minoborony-1949347899.html
Российские военные подразделения "Восток" заняли более выгодные рубежи
Российские военные подразделения "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 30.05.2024
Российские военные подразделения "Восток" заняли более выгодные рубежи
Потери украинских войск в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток" за минувшие сутки составили до 145 солдат, сообщили в четверг в пресс-службе... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:15
2024-05-30T13:21
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Потери украинских войск в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток" за минувшие сутки составили до 145 солдат, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58 мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики, а также отразили атаку подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, пять автомобилей, две 155 мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 152 мм гаубицу "Мста-Б" и 122 мм боевую машину РСЗО "Град",- говорится в сообщении.
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вооруженные силы украины, россия
Вооруженные силы Украины, Россия
Российские военные подразделения "Восток" заняли более выгодные рубежи

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 145 человек

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Потери украинских войск в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток" за минувшие сутки составили до 145 солдат, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58 мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики, а также отразили атаку подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, пять автомобилей, две 155 мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 152 мм гаубицу "Мста-Б" и 122 мм боевую машину РСЗО "Град",- говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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