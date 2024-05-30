https://ria.ru/20240530/minoborony-1949261741.html

У берегов Крыма уничтожили восемь ракет ATACMS и два морских беспилотника

У берегов Крыма уничтожили восемь ракет ATACMS и два морских беспилотника - РИА Новости, 30.05.2024

У берегов Крыма уничтожили восемь ракет ATACMS и два морских беспилотника

Системы ПВО за минувшую ночь сбили восемь украинских ракет ATACMS над акваторией Азовского моря и уничтожили в Черном два безэкипажных катера, направлявшихся к... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T07:16

2024-05-30T07:16

2024-05-30T07:37

специальная военная операция на украине

азовское море

черное море

россия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Системы ПВО за минувшую ночь сбили восемь украинских ракет ATACMS над акваторией Азовского моря и уничтожили в Черном два безэкипажных катера, направлявшихся к Крыму, сообщили в пресс-службе Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS, беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве, дежурные средства ПВО уничтожили над Азовским морем восемь оперативно-тактических ракет ATACMS и перехватили над акваторией Черного моря вблизи побережья Крымского полуострова восемь БПЛА.Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря были уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова.Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил в своем Telegram-канале, что из-за падения обломков ракет, сбитых при отражении атаки ВСУ, получили повреждения два парома в Керчи — у них разбито остекление надстроек. Жертв среди моряков и гражданских нет.Украинские военные регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, 23 мая в результате атаки ВСУ на Симферопольский район Крыма погибли двое случайных прохожих. Другие удары поразили пустующий объект хозяйственного назначения в районе Алушты.

https://ria.ru/20240529/armavir-1949044600.html

https://ria.ru/20240524/ataka-1948036312.html

азовское море

черное море

россия

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азовское море, черное море, россия