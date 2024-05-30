У берегов Крыма уничтожили восемь ракет ATACMS и два морских беспилотника
Минобороны: у берегов Крыма уничтожили восемь ракет ATACMS и два морских дрона
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Керченский пролив с набережной в Керчи
Вид на Керченский пролив с набережной в Керчи. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Системы ПВО за минувшую ночь сбили восемь украинских ракет ATACMS над акваторией Азовского моря и уничтожили в Черном два безэкипажных катера, направлявшихся к Крыму, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
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"В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS, беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, дежурные средства ПВО уничтожили над Азовским морем восемь оперативно-тактических ракет ATACMS и перехватили над акваторией Черного моря вблизи побережья Крымского полуострова восемь БПЛА.
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Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря были уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил в своем Telegram-канале, что из-за падения обломков ракет, сбитых при отражении атаки ВСУ, получили повреждения два парома в Керчи — у них разбито остекление надстроек. Жертв среди моряков и гражданских нет.
Украинские военные регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, 23 мая в результате атаки ВСУ на Симферопольский район Крыма погибли двое случайных прохожих. Другие удары поразили пустующий объект хозяйственного назначения в районе Алушты.