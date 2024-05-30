https://ria.ru/20240530/mid-1949356436.html

МИД прокомментировал сообщения о возможном направлении военных на Украину

МИД прокомментировал сообщения о возможном направлении военных на Украину - РИА Новости, 30.05.2024

МИД прокомментировал сообщения о возможном направлении военных на Украину

Заявления западных стран о возможном направлении военных контингентов на Украину говорят о том, что их первоначальный план в отношении Киева полностью... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T13:33

2024-05-30T13:33

2024-05-30T14:06

польша

россия

специальная военная операция на украине

украина

франция

мария захарова

александр сырский

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Заявления западных стран о возможном направлении военных контингентов на Украину говорят о том, что их первоначальный план в отношении Киева полностью провалился, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Кроме Франции о возможном направлении военных контингентов высказывались и Польша, я имею в виду Варшава, и страны Прибалтики, их режимы. О чем это говорит? О том, что их первоначальный план в отношении Украины полностью провалился. Неудержно ищут, как вести эту кампанию далее. Они боятся до сих пор сказать правду гражданам Украины о том, что они стали заложником, а теперь еще и жертвой этой самой авантюры НАТО во главе Соединенными Штатами Америки", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что с Украины уже приходят подтверждения информации о подготовке Франции к направлению на Украину своих военных, и несмотря на попытки самой Франции это скрыть - Киев широко рекламирует направление контингента в страну.В понедельник главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что подписал разрешение на посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине, приветствовав "инициативу Франции направить на Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих". После этого в министерстве обороны Франции сообщили, что вопрос отправки французских военных инструкторов для обучения украинских военных на территории Украины "является лишь одним из обсуждаемых вопросов" поддержки Киева.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240528/politolog-1948811083.html

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html

польша

россия

украина

франция

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польша, россия, украина, франция, мария захарова, александр сырский, дмитрий песков, нато