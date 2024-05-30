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Россия не будет начинать переговоры с Украиной под диктовку, заявили в МИД - РИА Новости, 30.05.2024
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12:12 30.05.2024 (обновлено: 12:40 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/mid-1949317940.html
Россия не будет начинать переговоры с Украиной под диктовку, заявили в МИД
Россия не будет начинать переговоры с Украиной под диктовку, заявили в МИД - РИА Новости, 30.05.2024
Россия не будет начинать переговоры с Украиной под диктовку, заявили в МИД
Москва не будет начинать переговоры с Украиной "под диктовку", открыта к диалогу только с учетом ее собственных озабоченностей в области безопасности, заявил... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T12:12
2024-05-30T12:40
россия
украина
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Москва не будет начинать переговоры с Украиной "под диктовку", открыта к диалогу только с учетом ее собственных озабоченностей в области безопасности, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Мы признательны КНР за взвешенную позицию по ситуации на Украине, в контексте реализации российской специальной военной операции. Мы оценили хорошо продуманное и выверенное решение китайских партнеров не принимать участие в различных конференциях и форумах по реализации так называемых мирных инициатив Киева", - сказал Руденко в ходе конференции РСМД "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху"."Мы приветствуем предложение председателя КНР о созыве международной мирной конференции при понимании, что в таковой будет обеспечено равноправное участие Москвы и Киева и состоится обсуждение всех, а не только одной формулы мира. Мы никогда не отказывались от переговоров, открыты к ним и сейчас, но делать это будем не под диктовку, а с учетом наших собственных озабоченностей в области безопасности в текущих реалиях", - заключил замминистра.
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россия, украина, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Россия, Украина, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
Россия не будет начинать переговоры с Украиной под диктовку, заявили в МИД

МИД: переговоры с Украиной должны учитывать озабоченности Москвы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Москва не будет начинать переговоры с Украиной "под диктовку", открыта к диалогу только с учетом ее собственных озабоченностей в области безопасности, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Мы признательны КНР за взвешенную позицию по ситуации на Украине, в контексте реализации российской специальной военной операции. Мы оценили хорошо продуманное и выверенное решение китайских партнеров не принимать участие в различных конференциях и форумах по реализации так называемых мирных инициатив Киева", - сказал Руденко в ходе конференции РСМД "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".
"Мы приветствуем предложение председателя КНР о созыве международной мирной конференции при понимании, что в таковой будет обеспечено равноправное участие Москвы и Киева и состоится обсуждение всех, а не только одной формулы мира. Мы никогда не отказывались от переговоров, открыты к ним и сейчас, но делать это будем не под диктовку, а с учетом наших собственных озабоченностей в области безопасности в текущих реалиях", - заключил замминистра.
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