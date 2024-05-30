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Новый сервис по передаче данных с "Госуслуг" тестируют в подмосковных МФЦ
Новый сервис по передаче данных с "Госуслуг" тестируют в подмосковных МФЦ - РИА Новости, 30.05.2024
Новый сервис по передаче данных с "Госуслуг" тестируют в подмосковных МФЦ
В подмосковных МФЦ тестируют новый сервис "ГосQR". Программа предполагает автоматическую передачу данных из цифрового поля на "Госуслугах" в информационную... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T15:16
2024-05-30T15:16
2024-05-30T15:16
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В подмосковных МФЦ тестируют новый сервис "ГосQR". Программа предполагает автоматическую передачу данных из цифрового поля на "Госуслугах" в информационную систему. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное мингосуправления.Согласно информации ведомства, пилотный проект запустили в Красногорске, Краснознаменске и Солнечногорске. Впоследствии услуга станет доступна во всех многофункциональных центрах.Как рассказала глава подмосковного мингосуправления Надежда Куртяник, такие меры поспособствуют сокращению времени приема. Кроме того, сервис поможет исключить наличие ошибок в данных.
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