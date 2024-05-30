https://ria.ru/20240530/mfts-1949396623.html

Новый сервис по передаче данных с "Госуслуг" тестируют в подмосковных МФЦ

Новый сервис по передаче данных с "Госуслуг" тестируют в подмосковных МФЦ - РИА Новости, 30.05.2024

Новый сервис по передаче данных с "Госуслуг" тестируют в подмосковных МФЦ

В подмосковных МФЦ тестируют новый сервис "ГосQR". Программа предполагает автоматическую передачу данных из цифрового поля на "Госуслугах" в информационную... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T15:16

2024-05-30T15:16

2024-05-30T15:16

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В подмосковных МФЦ тестируют новый сервис "ГосQR". Программа предполагает автоматическую передачу данных из цифрового поля на "Госуслугах" в информационную систему. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное мингосуправления.Согласно информации ведомства, пилотный проект запустили в Красногорске, Краснознаменске и Солнечногорске. Впоследствии услуга станет доступна во всех многофункциональных центрах.Как рассказала глава подмосковного мингосуправления Надежда Куртяник, такие меры поспособствуют сокращению времени приема. Кроме того, сервис поможет исключить наличие ошибок в данных.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)