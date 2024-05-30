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Юлия Меньшова победила в номинации "Блог" на национальной интернет-премии - РИА Новости, 30.05.2024
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23:12 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/menshova-1949532364.html
Юлия Меньшова победила в номинации "Блог" на национальной интернет-премии
Юлия Меньшова победила в номинации "Блог" на национальной интернет-премии - РИА Новости, 30.05.2024
Юлия Меньшова победила в номинации "Блог" на национальной интернет-премии
Актриса Юлия Меньшова с проектом "Сама Меньшова" победила в номинации "Блог" на национальной интернет-премии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T23:12
2024-05-30T23:12
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Актриса Юлия Меньшова с проектом "Сама Меньшова" победила в номинации "Блог" на национальной интернет-премии, передает корреспондент РИА Новости. Вторая часть III церемонии вручения национальной премии интернет-контента проходит 30 мая в киноконцертном комплексе "Мосфильм". "Это довольно особенное чувство, когда тебе должно исполниться 55, стоять на этой сцене и держать премию за номинацию "Блог". По-моему, это круто. Это чувство называется счастье. Я нисколько не иронизирую на этот счет", - сказала Меньшова. Она поблагодарила своих партнеров, "с которым мы вместе, в очень примечательное для страны время, непосредственно в феврале 2022 года вышли на эту неустойчивую площадку в YouTube, дальше распространились еще с каналом "Сама Меньшова". "Это было очень рискованно. Однако мы на эту дорогу вступили и не прогадали", - отметила актриса. Статуэтку победителю вручил заместитель председателя Государственной думы РФ Пётр Толстой. Лучшим видеороликом до трех минут признали ролик "Пушкинская карта" проекта "РазБЕРИсь", награду забрал блогер Артур Диланян (более известный как Yan Dilan) и его дочка Дарина, которая помогает папе в создании контента. Премию вручали генеральный продюсера телеканала ТНТ Аркадий Водахов и телеведущая, резидент Comedy Club Марина Кравец.
https://ria.ru/20240415/rezhisser-1940271098.html
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технологии, россия, юлия меньшова, петр толстой, марина кравец, мосфильм, youtube
Технологии, Россия, Юлия Меньшова, Петр Толстой, Марина Кравец, Мосфильм, YouTube
Юлия Меньшова победила в номинации "Блог" на национальной интернет-премии

Проект Меньшовой победил в номинации "Блог" национальной интернет-премии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкIII Национальная премия интернет-контента для авторов социально значимых проектов, в номинации "Блог" победила Юлия Меньшова
III Национальная премия интернет-контента для авторов социально значимых проектов, в номинации Блог победила Юлия Меньшова - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
III Национальная премия интернет-контента для авторов социально значимых проектов, в номинации "Блог" победила Юлия Меньшова
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Актриса Юлия Меньшова с проектом "Сама Меньшова" победила в номинации "Блог" на национальной интернет-премии, передает корреспондент РИА Новости.
Вторая часть III церемонии вручения национальной премии интернет-контента проходит 30 мая в киноконцертном комплексе "Мосфильм".
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"Это довольно особенное чувство, когда тебе должно исполниться 55, стоять на этой сцене и держать премию за номинацию "Блог". По-моему, это круто. Это чувство называется счастье. Я нисколько не иронизирую на этот счет", - сказала Меньшова.
Она поблагодарила своих партнеров, "с которым мы вместе, в очень примечательное для страны время, непосредственно в феврале 2022 года вышли на эту неустойчивую площадку в YouTube, дальше распространились еще с каналом "Сама Меньшова". "Это было очень рискованно. Однако мы на эту дорогу вступили и не прогадали", - отметила актриса.
Статуэтку победителю вручил заместитель председателя Государственной думы РФ Пётр Толстой.
Лучшим видеороликом до трех минут признали ролик "Пушкинская карта" проекта "РазБЕРИсь", награду забрал блогер Артур Диланян (более известный как Yan Dilan) и его дочка Дарина, которая помогает папе в создании контента. Премию вручали генеральный продюсера телеканала ТНТ Аркадий Водахов и телеведущая, резидент Comedy Club Марина Кравец.
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ТехнологииРоссияЮлия МеньшоваПетр ТолстойМарина КравецМосфильмYouTube
 
 
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