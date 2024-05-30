https://ria.ru/20240530/menshova-1949532364.html

Юлия Меньшова победила в номинации "Блог" на национальной интернет-премии

Юлия Меньшова победила в номинации "Блог" на национальной интернет-премии - РИА Новости, 30.05.2024

Юлия Меньшова победила в номинации "Блог" на национальной интернет-премии

Актриса Юлия Меньшова с проектом "Сама Меньшова" победила в номинации "Блог" на национальной интернет-премии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T23:12

2024-05-30T23:12

2024-05-30T23:12

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Актриса Юлия Меньшова с проектом "Сама Меньшова" победила в номинации "Блог" на национальной интернет-премии, передает корреспондент РИА Новости. Вторая часть III церемонии вручения национальной премии интернет-контента проходит 30 мая в киноконцертном комплексе "Мосфильм". "Это довольно особенное чувство, когда тебе должно исполниться 55, стоять на этой сцене и держать премию за номинацию "Блог". По-моему, это круто. Это чувство называется счастье. Я нисколько не иронизирую на этот счет", - сказала Меньшова. Она поблагодарила своих партнеров, "с которым мы вместе, в очень примечательное для страны время, непосредственно в феврале 2022 года вышли на эту неустойчивую площадку в YouTube, дальше распространились еще с каналом "Сама Меньшова". "Это было очень рискованно. Однако мы на эту дорогу вступили и не прогадали", - отметила актриса. Статуэтку победителю вручил заместитель председателя Государственной думы РФ Пётр Толстой. Лучшим видеороликом до трех минут признали ролик "Пушкинская карта" проекта "РазБЕРИсь", награду забрал блогер Артур Диланян (более известный как Yan Dilan) и его дочка Дарина, которая помогает папе в создании контента. Премию вручали генеральный продюсера телеканала ТНТ Аркадий Водахов и телеведущая, резидент Comedy Club Марина Кравец.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, юлия меньшова, петр толстой, марина кравец, мосфильм, youtube