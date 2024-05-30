https://ria.ru/20240530/meksika-1949262051.html

В Мексике застрелили кандидата от оппозиции, сообщили СМИ

В Мексике застрелили кандидата от оппозиции, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.05.2024

В Мексике застрелили кандидата от оппозиции, сообщили СМИ

Хосе Альфредо Кабрера Барриентос, кандидат от оппозиционной коалиции на пост главы муниципалитета Коюка-де-Бенитес в штате Герреро, был застрелен на закрытии... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T07:23

2024-05-30T07:23

2024-05-30T08:30

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МЕХИКО, 30 мая - РИА Новости. Хосе Альфредо Кабрера Барриентос, кандидат от оппозиционной коалиции на пост главы муниципалитета Коюка-де-Бенитес в штате Герреро, был застрелен на закрытии своей избирательной кампании, сообщается в блоге Новостного агентства Герреро."В общине Лас-Ломас убит кандидат от альянса PRI-PAN-PRD в Коюке-де-Бенитес Хосе Альфредо Кабрера Барриентос", - говорится в сообщении в блоге Новостного агентства Герреро в соцсети Х. На видео в социальных сетях видно, что нападавший с пистолетом подошел со спины к кандидату, который общался с местными жителями в своей родной общине на мероприятии, закрывающем его предвыборную кампанию, после чего слышны по меньшей мере 16 выстрелов. Накануне в штате Халиско при вооруженном нападении пострадал кандидат правящей мексиканской партии Morena на должность главы муниципалитета Энкарнасьон-де-Диас. Хильберто Паломар Гонсалес, а также его брат и секретарь были госпитализированы с огнестрельными ранениями. По данным исследовательского центра Laboratorio Electoral, в Мексике с прошлого лета были убиты 82 человека, связанных с избирательными процессами, из них 34 - кандидаты на различные местные должности. Всего в 2023-2024 годах зафиксировано 2172 случая различного насилия, включая нападения, угрозы и похищения. Всеобщие выборы в Мексике, на которых граждане выберут нового президента на шестилетний срок, всех 500 членов палаты депутатов и 128 членов сената, девять губернаторов и более 19 тысяч местных чиновников, пройдут в воскресенье 2 июня.

https://ria.ru/20240306/protest-1931571568.html

https://ria.ru/20240402/meksika-1937268717.html

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в мире, мексика, герреро, халиско