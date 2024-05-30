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Медведев рассказал о значении программы "Время героев" - РИА Новости, 30.05.2024
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10:50 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/medvedev-1949294305.html
Медведев рассказал о значении программы "Время героев"
Медведев рассказал о значении программы "Время героев" - РИА Новости, 30.05.2024
Медведев рассказал о значении программы "Время героев"
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что участники кадровой программы "Время героев" достойно проявят себя, смогут... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T10:50
2024-05-30T10:50
россия
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что участники кадровой программы "Время героев" достойно проявят себя, смогут создать новые условия для будущего России и ее развития. Его слова цитирует telegram-канал программы "Время героев".Как сообщается в telegram-канале программы "Время героев", зампред Совбеза выступил перед участниками первой группы обучения с лекцией "Стратегия безопасности Российской Федерации". Медведев рассказал о ключевых задачах в этом направлении и способах их достижения. "Приобретенный вами опыт – поистине бесценен. Глубоко убежден, что вы сможете достойно проявить себя в системе государственного и муниципального управления, в различных отраслях экономики и социальной сфере. Создать новые, абсолютно необходимые условия для будущего России и ее развития", - обратился Медведев к участникам программы. Его слова цитирует telegram-канал. "Время героев" - это кадровая программа для бойцов и ветеранов СВО, ее целью является подготовка руководителей для органов государственной власти и предприятий. Обучение первого потока стартовало 27 мая, в Мастерской управления "Сенеж" начали учиться первые 83 участника, которые были зачислены на магистерскую программу обучения. -0-
https://ria.ru/20240516/svo-1946472193.html
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россия, дмитрий медведев, общество
Россия, Дмитрий Медведев, Общество
Медведев рассказал о значении программы "Время героев"

Медведев: участники программы "Время героев" создадут новые условия для будущего

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что участники кадровой программы "Время героев" достойно проявят себя, смогут создать новые условия для будущего России и ее развития. Его слова цитирует telegram-канал программы "Время героев".
Как сообщается в telegram-канале программы "Время героев", зампред Совбеза выступил перед участниками первой группы обучения с лекцией "Стратегия безопасности Российской Федерации". Медведев рассказал о ключевых задачах в этом направлении и способах их достижения.
Кадровая программа для участников спецоперации Время героев
В программе "Время героев" примут участие 83 участника СВО
16 мая, 16:38
"Приобретенный вами опыт – поистине бесценен. Глубоко убежден, что вы сможете достойно проявить себя в системе государственного и муниципального управления, в различных отраслях экономики и социальной сфере. Создать новые, абсолютно необходимые условия для будущего России и ее развития", - обратился Медведев к участникам программы. Его слова цитирует telegram-канал.
"Время героев" - это кадровая программа для бойцов и ветеранов СВО, ее целью является подготовка руководителей для органов государственной власти и предприятий. Обучение первого потока стартовало 27 мая, в Мастерской управления "Сенеж" начали учиться первые 83 участника, которые были зачислены на магистерскую программу обучения. -0-
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
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