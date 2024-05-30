https://ria.ru/20240530/medvedev-1949294305.html

Медведев рассказал о значении программы "Время героев"

Медведев рассказал о значении программы "Время героев" - РИА Новости, 30.05.2024

Медведев рассказал о значении программы "Время героев"

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что участники кадровой программы "Время героев" достойно проявят себя, смогут... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T10:50

2024-05-30T10:50

2024-05-30T10:50

россия

дмитрий медведев

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933023076_167:0:2954:1568_1920x0_80_0_0_f7108b49791a46bae83eceb3ec99a86e.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что участники кадровой программы "Время героев" достойно проявят себя, смогут создать новые условия для будущего России и ее развития. Его слова цитирует telegram-канал программы "Время героев".Как сообщается в telegram-канале программы "Время героев", зампред Совбеза выступил перед участниками первой группы обучения с лекцией "Стратегия безопасности Российской Федерации". Медведев рассказал о ключевых задачах в этом направлении и способах их достижения. "Приобретенный вами опыт – поистине бесценен. Глубоко убежден, что вы сможете достойно проявить себя в системе государственного и муниципального управления, в различных отраслях экономики и социальной сфере. Создать новые, абсолютно необходимые условия для будущего России и ее развития", - обратился Медведев к участникам программы. Его слова цитирует telegram-канал. "Время героев" - это кадровая программа для бойцов и ветеранов СВО, ее целью является подготовка руководителей для органов государственной власти и предприятий. Обучение первого потока стартовало 27 мая, в Мастерской управления "Сенеж" начали учиться первые 83 участника, которые были зачислены на магистерскую программу обучения. -0-

https://ria.ru/20240516/svo-1946472193.html

https://ria.ru/20240301/peskov-1930460371.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий медведев, общество