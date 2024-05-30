https://ria.ru/20240530/mchs-1949372894.html
В МЧС рассказали о последствиях изменений климата
В МЧС рассказали о последствиях изменений климата - РИА Новости, 30.05.2024
В МЧС рассказали о последствиях изменений климата
Происходящие изменения климата значительно усиливают риски чрезвычайных ситуаций различного характера и делают их более масштабными и разрушительными,... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:18
2024-05-30T14:18
2024-05-30T14:18
россия
кубинка
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947119041_0:0:2832:1592_1920x0_80_0_0_6cf727ac8c453c67ad44fd0af9fae3a2.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Происходящие изменения климата значительно усиливают риски чрезвычайных ситуаций различного характера и делают их более масштабными и разрушительными, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Данная тема обсуждалась в четверг на пленарном заседании под председательством главы МЧС России Александра Куренкова на международном салоне "Комплексная безопасность-2024" в подмосковной Кубинке. "Ежегодные климатические изменения значительно усиливают риски природных катаклизмов и делают чрезвычайные ситуации более масштабными и разрушительными. Активизируются биологические опасности, которые угрожают не только здоровью людей, но и наносят серьезный ущерб экономике. Неотъемлемой частью повестки стали угрозы военного и террористического характера", - говорится в сообщении. Глава МЧС нацелил всех участников пленарного заседания на практическую реализацию обсуждаемых проблем, которые должны повысить уровень комплексной безопасности государства. Он выразил уверенность, что создание и внедрение новейших разработок в области прогнозирования, использование современных информационных технологий и космического мониторинга позволят эффективнее работать на упреждение, тем самым сохраняя человеческие жизни. "Наша общая задача – противостоять этим вызовам, сосредоточить все силы на предупреждении чрезвычайных ситуаций и смягчении их последствий", - приводит пресс-служба слова Куренкова.
https://ria.ru/20240529/mchs-1949098087.html
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россия, кубинка, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Кубинка, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС рассказали о последствиях изменений климата
МЧС: изменения климата усиливают риски и последствия чрезвычайных ситуаций
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Происходящие изменения климата значительно усиливают риски чрезвычайных ситуаций различного характера и делают их более масштабными и разрушительными, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Данная тема обсуждалась в четверг на пленарном заседании под председательством главы МЧС России Александра Куренкова
на международном салоне "Комплексная безопасность-2024" в подмосковной Кубинке
.
"Ежегодные климатические изменения значительно усиливают риски природных катаклизмов и делают чрезвычайные ситуации более масштабными и разрушительными. Активизируются биологические опасности, которые угрожают не только здоровью людей, но и наносят серьезный ущерб экономике. Неотъемлемой частью повестки стали угрозы военного и террористического характера", - говорится в сообщении.
Глава МЧС нацелил всех участников пленарного заседания на практическую реализацию обсуждаемых проблем, которые должны повысить уровень комплексной безопасности государства. Он выразил уверенность, что создание и внедрение новейших разработок в области прогнозирования, использование современных информационных технологий и космического мониторинга позволят эффективнее работать на упреждение, тем самым сохраняя человеческие жизни.
"Наша общая задача – противостоять этим вызовам, сосредоточить все силы на предупреждении чрезвычайных ситуаций и смягчении их последствий", - приводит пресс-служба слова Куренкова.