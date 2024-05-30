https://ria.ru/20240530/mchs-1949372894.html

В МЧС рассказали о последствиях изменений климата

В МЧС рассказали о последствиях изменений климата - РИА Новости, 30.05.2024

В МЧС рассказали о последствиях изменений климата

Происходящие изменения климата значительно усиливают риски чрезвычайных ситуаций различного характера и делают их более масштабными и разрушительными,... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T14:18

2024-05-30T14:18

2024-05-30T14:18

россия

кубинка

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Происходящие изменения климата значительно усиливают риски чрезвычайных ситуаций различного характера и делают их более масштабными и разрушительными, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Данная тема обсуждалась в четверг на пленарном заседании под председательством главы МЧС России Александра Куренкова на международном салоне "Комплексная безопасность-2024" в подмосковной Кубинке. "Ежегодные климатические изменения значительно усиливают риски природных катаклизмов и делают чрезвычайные ситуации более масштабными и разрушительными. Активизируются биологические опасности, которые угрожают не только здоровью людей, но и наносят серьезный ущерб экономике. Неотъемлемой частью повестки стали угрозы военного и террористического характера", - говорится в сообщении. Глава МЧС нацелил всех участников пленарного заседания на практическую реализацию обсуждаемых проблем, которые должны повысить уровень комплексной безопасности государства. Он выразил уверенность, что создание и внедрение новейших разработок в области прогнозирования, использование современных информационных технологий и космического мониторинга позволят эффективнее работать на упреждение, тем самым сохраняя человеческие жизни. "Наша общая задача – противостоять этим вызовам, сосредоточить все силы на предупреждении чрезвычайных ситуаций и смягчении их последствий", - приводит пресс-служба слова Куренкова.

https://ria.ru/20240529/mchs-1949098087.html

https://ria.ru/20240529/mchs-1949177590.html

россия

кубинка

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россия, кубинка, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)