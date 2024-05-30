https://ria.ru/20240530/mchs-1949316243.html
Глава МЧС Куренков назвал главную тему салона "Комплексная безопасность"
Глава МЧС Куренков назвал главную тему салона "Комплексная безопасность" - РИА Новости, 30.05.2024
Глава МЧС Куренков назвал главную тему салона "Комплексная безопасность"
КУБИНКА (Московская обл.), 30 мая - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков на открытии 15-го международного салона "Комплексная безопасность" в парке... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T12:07
2024-05-30T12:07
2024-05-30T12:07
россия
кубинка
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
патриот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949315774_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_ceda90323fb65c591eab7179cdad0d35.jpg
КУБИНКА (Московская обл.), 30 мая - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков на открытии 15-го международного салона "Комплексная безопасность" в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке сообщил, что главная тема этого года - обеспечение безопасности объектов инфраструктуры. "Сегодня мы открываем работу 15-го международного салона… Ключевой темой салона в 2024 году является обеспечение безопасности объектов инфраструктуры", - сказал Куренков. По его словам, с 2008 года салон представляет собой одну из главных площадок для демонстрации новейших научных достижений в области обеспечения безопасности. Также министр отметил, что планируется обсуждение таких вопросов, как защита населения и территорий от чрезвычайной ситуации; обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; дальнейшее совершенствование техники и технологий спасения.
https://ria.ru/20240528/zona-1948937351.html
https://ria.ru/20240530/lavrov-1949260665.html
россия
кубинка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949315774_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_59104e658094d7207423c98fdacc7771.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кубинка, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), патриот
Россия, Кубинка, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Патриот
Глава МЧС Куренков назвал главную тему салона "Комплексная безопасность"
Глава МЧС назвал безопасность объектов инфраструктуры главной темой года