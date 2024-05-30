https://ria.ru/20240530/mchs-1949316243.html

Глава МЧС Куренков назвал главную тему салона "Комплексная безопасность"

Глава МЧС Куренков назвал главную тему салона "Комплексная безопасность" - РИА Новости, 30.05.2024

Глава МЧС Куренков назвал главную тему салона "Комплексная безопасность"

КУБИНКА (Московская обл.), 30 мая - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков на открытии 15-го международного салона "Комплексная безопасность" в парке... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T12:07

2024-05-30T12:07

2024-05-30T12:07

россия

кубинка

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

патриот

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КУБИНКА (Московская обл.), 30 мая - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков на открытии 15-го международного салона "Комплексная безопасность" в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке сообщил, что главная тема этого года - обеспечение безопасности объектов инфраструктуры. "Сегодня мы открываем работу 15-го международного салона… Ключевой темой салона в 2024 году является обеспечение безопасности объектов инфраструктуры", - сказал Куренков. По его словам, с 2008 года салон представляет собой одну из главных площадок для демонстрации новейших научных достижений в области обеспечения безопасности. Также министр отметил, что планируется обсуждение таких вопросов, как защита населения и территорий от чрезвычайной ситуации; обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; дальнейшее совершенствование техники и технологий спасения.

https://ria.ru/20240528/zona-1948937351.html

https://ria.ru/20240530/lavrov-1949260665.html

россия

кубинка

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россия, кубинка, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), патриот