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ЕР выдвинула экс-министра спорта Матыцина на праймериз в Брянской области - РИА Новости, 30.05.2024
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17:46 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/matytsin-1949469450.html
ЕР выдвинула экс-министра спорта Матыцина на праймериз в Брянской области
ЕР выдвинула экс-министра спорта Матыцина на праймериз в Брянской области - РИА Новости, 30.05.2024
ЕР выдвинула экс-министра спорта Матыцина на праймериз в Брянской области
Партия "Единая Россия" выдвинула бывшего министра спорта Олега Матыцина для участия в праймериз в рамках довыборов в Госдуму, соответствующее решение было... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T17:46
2024-05-30T17:46
политика
олег матыцин
андрей турчак
единая россия
госдума рф
россия
брянская область
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Партия "Единая Россия" выдвинула бывшего министра спорта Олега Матыцина для участия в праймериз в рамках довыборов в Госдуму, соответствующее решение было принято на заседании президиума Генсовета партии. "Прошу поддержать решение по выдвижению Олега Васильевича Матыцина по Унечскому одномандатному избирательному округу №78 Брянской области", - сказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак и поставил вопрос на голосование, по итогам которого было принято решение о выдвижении.
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политика, олег матыцин, андрей турчак, единая россия, госдума рф, россия, брянская область
Политика, Олег Матыцин, Андрей Турчак, Единая Россия, Госдума РФ, Россия, Брянская область
ЕР выдвинула экс-министра спорта Матыцина на праймериз в Брянской области

Матыцин пойдет на праймериз в Брянской области для участия в довыборах

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкОлег Матыцин
Олег Матыцин
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Олег Матыцин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Партия "Единая Россия" выдвинула бывшего министра спорта Олега Матыцина для участия в праймериз в рамках довыборов в Госдуму, соответствующее решение было принято на заседании президиума Генсовета партии.
"Прошу поддержать решение по выдвижению Олега Васильевича Матыцина по Унечскому одномандатному избирательному округу №78 Брянской области", - сказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак и поставил вопрос на голосование, по итогам которого было принято решение о выдвижении.
Олег Матыцин - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
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ПолитикаОлег МатыцинАндрей ТурчакЕдиная РоссияГосдума РФРоссияБрянская область
 
 
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