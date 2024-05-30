https://ria.ru/20240530/matytsin-1949469450.html

ЕР выдвинула экс-министра спорта Матыцина на праймериз в Брянской области

ЕР выдвинула экс-министра спорта Матыцина на праймериз в Брянской области - РИА Новости, 30.05.2024

ЕР выдвинула экс-министра спорта Матыцина на праймериз в Брянской области

Партия "Единая Россия" выдвинула бывшего министра спорта Олега Матыцина для участия в праймериз в рамках довыборов в Госдуму, соответствующее решение было... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T17:46

2024-05-30T17:46

2024-05-30T17:46

политика

олег матыцин

андрей турчак

единая россия

госдума рф

россия

брянская область

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Партия "Единая Россия" выдвинула бывшего министра спорта Олега Матыцина для участия в праймериз в рамках довыборов в Госдуму, соответствующее решение было принято на заседании президиума Генсовета партии. "Прошу поддержать решение по выдвижению Олега Васильевича Матыцина по Унечскому одномандатному избирательному округу №78 Брянской области", - сказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак и поставил вопрос на голосование, по итогам которого было принято решение о выдвижении.

https://rsport.ria.ru/20240530/matytsin-1949422735.html

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политика, олег матыцин, андрей турчак, единая россия, госдума рф, россия, брянская область