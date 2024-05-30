https://ria.ru/20240530/manyak-1949205699.html

"Это простить сложно". Неожиданный поворот в деле смолинского маньяка

"Это простить сложно". Неожиданный поворот в деле смолинского маньяка - РИА Новости, 30.05.2024

"Это простить сложно". Неожиданный поворот в деле смолинского маньяка

Владимира Ческидова арестовали в июле 2023-го вместе с матерью, которая, видимо, знала, что он держал в плену двух девушек. Сейчас его дело передали в суд. С... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T08:00

2024-05-30T08:00

2024-05-30T08:05

происшествия

челябинская область

москва

челябинск

убийство

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Антонина Матвеева. Владимира Ческидова арестовали в июле 2023-го вместе с матерью, которая, видимо, знала, что он держал в плену двух девушек. Сейчас его дело передали в суд. С прошлого года многое изменилось — пенсионерка на свободе, а сам насильник может избежать участи, которую ему прочат односельчане.Признан невменяемымИстория 51-летнего Владимира Ческидова потрясла всю Россию. Ему вменяют целый набор уголовных статей: похищение, убийство, изнасилование и насильственные действия сексуального характера (статьи 126, 105, 131 и 132 УК).Тем не менее тюрьма, похоже, маньяку не грозит. Как установила психиатрическая экспертиза, он страдает психическим расстройством, то есть не мог "осознавать опасность своих действий и руководить ими".А значит, вместо колонии Ческидов может отправиться в больницу для преступников.На скамье подсудимых побывала и его мать Валентина. Она знала, что сотворил сын, но долгое время закрывала на это глаза. Пенсионерке вменяли похищение, однако суд ее арестовывать не стал."Она у нас жила как королева. Пристроилась к моему сыну. Двери все открыты, пять комнат. Могла бы убежать", — приводила Валентина журналистам свою версию событий.Суд отправил ее на принудительную психиатрическую экспертизу, как и самого маньяка. Месяц она провела в стационаре."Не знали, что есть сын"Где Ческидова сейчас — неизвестно. В поселке Смолино, где она проживала вместе с сыном, ее не видели с зимы. В последние месяцы пенсионерка пыталась выставить дом на продажу.Одни сельчане рассказывают, что Валентина переехала в свою квартиру в Челябинске. Другие уверяют, что пару раз встречали ее в местной церкви.В целом же о семье в поселке говорят неохотно. Признаются: все до сих пор в шоке, что жили по соседству с маньяком. Никто не догадывался о происходящем в доме Ческидовых."За пять лет я ни разу не видела Владимира, он толком не показывался на улице, — вспоминает одна из местных жительниц. — Я действительно была удивлена, что у Валентины вообще есть ребенок. Что уж говорить об остальном".Тем не менее близким знакомым Валентина немного рассказывала о сыне. Например, что он "вел бизнес в Москве". На деле же Владимир нигде не работал, окончил десять классов и ранее был судим за разбой."В селе бунтуют"По словам соседки Ческидовых Алины (имя изменено), жители Смолино резко отреагировали на новость о том, что Владимир может избежать тюрьмы."Соседи бунтуют и недовольны возможным приговором, ведь его по факту-то и нет. Вместо тюрьмы будет лежать и пить таблетки. Также все боятся, что его через какое-то время отпустят", — объясняет она.Некоторые и вовсе не верят в то, что Ческидов болен."Как же "неумный"? Столько лет скрывал похищение!" — возмущается жительница Челябинской области Ирина.Больше всего соседей настораживает тот факт, что маньяк тщательно спрятал останки одной из жертв: "Вряд ли это мог сделать невменяемый". А еще они не понимают, почему мать так долго не заявляла о преступлениях в правоохранительные органы.Тело под поломСвою резкую реакцию сельчане объясняют прямо: "Вряд ли такое можно простить".Все началось в 2009-м, когда Владимир Ческидов познакомился на автовокзале "Синегорье" с 19-летней Екатериной. Пригласил ее к себе в поселок Смолино — та согласилась.Дома запер ее в комнате с глухими решетками и сказал: "Теперь ты моя пленница". Самостоятельно покидать его девушке запрещалось.Лишь несколько раз за 14 лет маньяк выводил ее в огород "подышать свежим воздухом".Все годы он насиловал девушку: в доме следствие обнаружило секс-игрушки и порновидео. Заставлял готовить и убираться. За любые провинности бил.Позвать на помощь соседей Екатерина тоже не могла."Когда Ческидов уходил, привязывал ее к самодельной конструкции, сделанной из досок и брусков, заклеивал рот скотчем", — рассказывал изданию 74.ru источник в правоохранительных органах.Вероятно, девушке мешал страх. В период с 2010 по 2011 год в доме появилась еще одна узница, Оксана, которую Ческидов в итоге убил — вонзил в голову нож и добил гвоздодером. Попытался сжечь тело и закопать останки во дворе, но позже перепрятал в подполе.Однако в июле 2023-го у Екатерины появился шанс. Маньяку стало плохо, и его мать вызвала скорую. В тот день девушку впервые не заперли, она покинула дом, после чего и обратилась в полицию.Итоги судаСейчас расследование уголовного дела официально завершено. Прокуратура Челябинской области настаивает на принудительном лечении. Итоговое решение за судом. После экспертизы в научном центре имени Сербского в Москве Ческидова вернули в Челябинск.Пока маньяк был в СИЗО, защита пыталась добиться изменения меры на иную, "не связанную с изоляцией от общества". Но суд не внял доводам адвокатов.Сам преступник утверждает, что "любил Екатерину", а секс был "исключительно по обоюдному согласию". Жертва это категорически отрицает.Сельчане надеются, что Ческидову дадут реальный срок. На данный момент ясно одно: каким бы ни был финальный приговор, он вызовет большой общественный резонанс.

https://ria.ru/20240227/manyak-1929025321.html

https://ria.ru/20230722/manyak-1885347861.html

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