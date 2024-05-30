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Лисенка, найденного в заброшенном доме в Приморье, выпустили в лес - РИА Новости, 30.05.2024
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18:09 30.05.2024 (обновлено: 18:40 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/lisenok-1949476395.html
Лисенка, найденного в заброшенном доме в Приморье, выпустили в лес
Лисенка, найденного в заброшенном доме в Приморье, выпустили в лес - РИА Новости, 30.05.2024
Лисенка, найденного в заброшенном доме в Приморье, выпустили в лес
Лисенка-сироту, которого нашли в заброшенном доме в приморском Артеме, выпустили в природу, сообщил центр реабилитации тигров и других редких животных МРОО... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T18:09
2024-05-30T18:40
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ВЛАДИВОСТОК, 30 мая — РИА Новости. Лисенка-сироту, которого нашли в заброшенном доме в приморском Артеме, выпустили в природу, сообщил центр реабилитации тигров и других редких животных МРОО "Центр "Тигр". &quot;Сегодня важный день для лисенка — пора начинать самостоятельную жизнь в лесу. Мы желаем ему долгой жизни со своими сородичами. Спасибо всем, кто нам помогал выращивать этого прекрасного зверька&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале.В апреле учреждение сообщало, что в одном из заброшенных домов Артема дети нашли лисенка. За ним наблюдали два дня, но мама-лиса так и не появилась. Лисенка привезли в центр, чтобы детеныш не стал жертвой бродячих собак. Животное прошло реабилитацию, специалисты подготовили его к выпуску на волю. Центр "Тигр" создан в Приморье в 2012 году, здесь прошли реабилитацию десятки амурских тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, а также другие дикие животные и птицы, которых выпускают обратно в лес после восстановления. Организация работает при поддержке центра "Амурский тигр", АНО "Общество спасения диких животных", а также на пожертвования частных лиц и организаций.
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Лисенка, найденного в заброшенном доме в Приморье, выпустили в лес

Лисенка-сироту, найденного детьми в заброшенном доме в Приморье, выпустили в лес

© Фото : Центр "Тигр"/TelegramЛисенок-сирота, найденный в заброшенном доме в приморском Артеме
Лисенок-сирота, найденный в заброшенном доме в приморском Артеме - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Фото : Центр "Тигр"/Telegram
Лисенок-сирота, найденный в заброшенном доме в приморском Артеме
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ВЛАДИВОСТОК, 30 мая — РИА Новости. Лисенка-сироту, которого нашли в заброшенном доме в приморском Артеме, выпустили в природу, сообщил центр реабилитации тигров и других редких животных МРОО "Центр "Тигр".
«

"Сегодня важный день для лисенка — пора начинать самостоятельную жизнь в лесу. Мы желаем ему долгой жизни со своими сородичами. Спасибо всем, кто нам помогал выращивать этого прекрасного зверька", — говорится в публикации в Telegram-канале.

В апреле учреждение сообщало, что в одном из заброшенных домов Артема дети нашли лисенка. За ним наблюдали два дня, но мама-лиса так и не появилась. Лисенка привезли в центр, чтобы детеныш не стал жертвой бродячих собак. Животное прошло реабилитацию, специалисты подготовили его к выпуску на волю.
Центр "Тигр" создан в Приморье в 2012 году, здесь прошли реабилитацию десятки амурских тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, а также другие дикие животные и птицы, которых выпускают обратно в лес после восстановления. Организация работает при поддержке центра "Амурский тигр", АНО "Общество спасения диких животных", а также на пожертвования частных лиц и организаций.
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