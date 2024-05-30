https://ria.ru/20240530/lisenok-1949476395.html

Лисенка, найденного в заброшенном доме в Приморье, выпустили в лес

Лисенка, найденного в заброшенном доме в Приморье, выпустили в лес - РИА Новости, 30.05.2024

Лисенка, найденного в заброшенном доме в Приморье, выпустили в лес

Лисенка-сироту, которого нашли в заброшенном доме в приморском Артеме, выпустили в природу, сообщил центр реабилитации тигров и других редких животных МРОО... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T18:09

2024-05-30T18:09

2024-05-30T18:40

россия

общество

хорошие новости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949472657_0:60:720:465_1920x0_80_0_0_ba248d92fb74e87c0dd218fc24ae0c94.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 30 мая — РИА Новости. Лисенка-сироту, которого нашли в заброшенном доме в приморском Артеме, выпустили в природу, сообщил центр реабилитации тигров и других редких животных МРОО "Центр "Тигр". "Сегодня важный день для лисенка — пора начинать самостоятельную жизнь в лесу. Мы желаем ему долгой жизни со своими сородичами. Спасибо всем, кто нам помогал выращивать этого прекрасного зверька", — говорится в публикации в Telegram-канале.В апреле учреждение сообщало, что в одном из заброшенных домов Артема дети нашли лисенка. За ним наблюдали два дня, но мама-лиса так и не появилась. Лисенка привезли в центр, чтобы детеныш не стал жертвой бродячих собак. Животное прошло реабилитацию, специалисты подготовили его к выпуску на волю. Центр "Тигр" создан в Приморье в 2012 году, здесь прошли реабилитацию десятки амурских тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, а также другие дикие животные и птицы, которых выпускают обратно в лес после восстановления. Организация работает при поддержке центра "Амурский тигр", АНО "Общество спасения диких животных", а также на пожертвования частных лиц и организаций.

https://ria.ru/20231012/medvezhata-1902319698.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество